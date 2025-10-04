NotebookLM : l’outil IA de Google qui transforme l’enseignement

Dans le domaine en pleine mutation de la technologie dans l’éducation, NotebookLM de Google s’impose comme un assistant de recherche puissant pour les enseignants.

Pensé comme un outil d’IA basé sur le RAG (retrieval-augmented generation), il permet d’importer des documents, générer des résumés, créer des podcasts interactifs et désormais même des vidéos — toujours ancrés dans les sources fournies.

NotebookLLM : Des expérimentations prometteuses en data science

Un enseignant, relaté par Towards Data Science, a utilisé NotebookLM pour ses cours de machine learning :

Les étudiants pouvaient interroger l’IA directement à partir de notes de cours et d’articles importés.

L’outil générait des guides d’étude personnalisés et des quiz.

Des podcasts simulant des débats entre experts rendaient accessibles des notions abstraites comme les réseaux neuronaux.

Résultat : un gain de temps pour l’enseignant et une pédagogie plus engageante pour les étudiants.

Multimédia et apprentissage actif

Avec l’ajout de la vidéo (annoncé lors de Google I/O 2025), les enseignants peuvent désormais créer des séances interactives où chaque étudiant apporte ses propres sources. NotebookLM génère ensuite des synthèses et points de discussion, stimulant l’échange collectif.

Des tests montrent aussi son efficacité en apprentissage par scénarios : par exemple, simuler un workflow d’analyse de données où l’IA cite ses sources en temps réel, incitant les étudiants à développer leur esprit critique.

Défis et précautions

Si l’outil séduit, il suscite aussi des questions éthiques et pratiques :

Risque de sur-dépendance aux réponses de l’IA : la vérification humaine reste essentielle.

Protection des données : les documents chargés passent par les serveurs Google, malgré les garanties affichées.

Formation des enseignants : des universités comme Florida Gulf Coast recommandent des ateliers pour tirer parti de ces technologies.

Vers une adoption massive ?

NotebookLM ne se limite pas aux sciences. Dans les cours d’histoire, il sert à générer des frises chronologiques et débats simulés à partir de textes anciens. Dans les lettres, il peut transformer des corpus en fiches interactives ou podcasts narratifs.

Avec ses nouvelles fonctionnalités (flashcards, mode tutorat, vidéo enrichie), NotebookLM s’oriente vers un rôle de plateforme d’apprentissage complète.

Au-delà de l’automatisation, NotebookLM illustre une tendance : permettre aux enseignants de se concentrer sur le mentorat et l’accompagnement, plutôt que sur la préparation fastidieuse. Comme le souligne une étude SpringerOpen, ce type d’outils favorise une pédagogie centrée sur l’apprenant, essentielle dans un monde numérique.

NotebookLM n’est pas encore parfait, mais ses expérimentations montrent un potentiel certain pour réinventer les pratiques éducatives et rendre l’apprentissage plus personnalisé, interactif et stimulant.