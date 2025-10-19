Accueil » OneNote pour Windows ajoute enfin un outil de recadrage d’images

Il aura fallu plus de vingt ans pour que Microsoft ajoute enfin une fonction aussi basique que pratique à OneNote : le recadrage d’images directement dans l’application.

Jusqu’à présent, les utilisateurs devaient passer par des outils externes — comme l’Outil Capture d’écran de Windows — avant d’insérer leurs images dans leurs carnets numériques. Une situation assez étonnante, surtout pour un logiciel censé centraliser la prise de notes visuelles.

Une nouvelle onglet « Format d’image » sur le ruban

Avec cette mise à jour, OneNote pour Windows accueille un nouvel onglet contextuel baptisé Format d’image.

Dès qu’une image est insérée dans une note, il suffit de :

sélectionner l’image ; cliquer sur le nouvel onglet Format d’image ; puis utiliser le bouton Crop (Rogner) pour ajuster la photo.

Comme dans Word, Excel ou PowerPoint, il est possible de recadrer à la souris en faisant glisser les poignées situées sur les bords ou les coins de l’image.

Des contrôles précis, y compris au clavier

Pour un recadrage plus précis, OneNote introduit une option « Crop With Keyboard », qui permet d’ajuster la zone à l’aide des flèches directionnelles.

Quelques raccourcis pratiques :

Ctrl + glisser un bord → recadre deux côtés opposés simultanément.

Ctrl + glisser un coin → recadre tous les côtés à la fois.

Une fois satisfait du résultat, il suffit d’appuyer sur Entrée ou de cliquer en dehors de l’image.

Les limites actuelles

Le recadrage reste non destructif : les parties coupées ne sont pas supprimées du fichier. Cela signifie que si vous partagez votre note, un autre utilisateur pourrait restaurer l’image d’origine.

Autre limitation : pas encore de recadrage par forme ou ratio d’aspect, contrairement aux autres applications de la suite Microsoft 365.

Une mise à jour encore en phase Insider

Cette nouveauté est actuellement disponible pour les membres du programme Microsoft Insider utilisant la version 2509 (Build 19323.10000) ou ultérieure de OneNote sur Windows.

Le déploiement général pour les abonnés Microsoft 365 est prévu dans les prochains mois, une fois les derniers ajustements effectués.