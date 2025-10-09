Accueil » Anker dévoile le Nebula P1 : un projecteur portable avec haut-parleurs détachables et son stéréo Bluetooth

La marque Soundcore d’Anker continue d’élargir sa gamme de projecteurs portables avec un modèle inédit qui mise sur la modularité. Le Nebula P1 est un projecteur tout-en-un compact équipé de deux haut-parleurs Bluetooth détachables, que l’on peut placer librement pour créer un véritable son stéréo 2.0 — une première dans cette catégorie.

Déjà disponible sur la boutique officielle d’Anker et sur Amazon, le Nebula P1 est proposé à 799 dollars, avec une offre de lancement à 719 dollars et un écran de projection extérieur de 100 pouces offert (valeur 169 dollars) — actuellement, nous ne connaissons pas encore le prix en France.

Les premières livraisons sont attendues à la mi-octobre 2025.

Nebula P1 : Un mini Nebula X1, plus compact et plus abordable

Pensé comme une alternative au Nebula X1 Pro, le nouveau P1 reprend une partie de ses atouts tout en divisant son poids par plus de dix — 2,4 kg seulement contre 32 kg pour le modèle professionnel à 5 000 dollars.

Le P1 affiche une image Full HD 1080p jusqu’à 180 pouces de diagonale grâce à un moteur DLP avec 650 lumens ANSI. Il ne rivalisera pas avec les modèles haut de gamme pour les projections en plein jour, mais ses performances restent très correctes en intérieur ou à la tombée de la nuit.

Sa luminosité surpasse d’ailleurs les précédents modèles d’Anker comme le Mars 3 Air (400 lumens) ou le Capsule 3 (300 lumens). La couverture colorimétrique atteint 124 % de l’espace Rec. 709, promettant des couleurs riches et naturelles.

Le projecteur gère automatiquement la mise au point et la correction du trapèze, et intègre un système de gimbal double axe inclinable jusqu’à 130° pour un cadrage rapide et précis.

Un concept audio inédit : des haut-parleurs amovibles

Le point fort du Nebula P1 réside dans son système audio modulable. Les deux haut-parleurs de 10 W peuvent se détacher du corps principal et se connecter en Bluetooth, offrant un véritable effet stéréo avec Dolby Audio, jusqu’à 85 dB de volume et une réponse dans les basses jusqu’à 65 Hz.

Chaque enceinte dispose de sa propre batterie de 20 heures d’autonomie, ce qui permet de les utiliser indépendamment comme enceintes portables. En revanche, le projecteur lui-même ne possède pas de batterie intégrée, il faudra donc prévoir une alimentation externe ou une batterie portable pour une projection en extérieur.

Interface Google TV et bonne connectique

Côté logiciel, le Nebula P1 tourne sous Google TV, avec Netflix préinstallé. On retrouve également 2 Go de RAM et 32 Go de stockage, ainsi qu’une connectique complète :

HDMI,

USB-C,

USB-A.

Le tout est certifié résistant aux éclaboussures : IP33 pour le projecteur et IP54 pour les haut-parleurs.

Un projecteur nomade bien pensé

Avec son format compact, ses fonctionnalités de projection automatiques et son système audio innovant, le Nebula P1 s’impose comme l’un des projecteurs les plus polyvalents du moment. Il s’adresse à ceux qui recherchent une solution clé en main pour regarder films, séries ou matchs aussi bien à la maison qu’en extérieur.

Et avec son offre de lancement à 719 dollars et l’écran offert, il a de sérieux arguments pour séduire avant la fin de la promotion.