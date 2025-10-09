Accueil » Google déploie Wear OS 6 sur les Pixel Watch 2 et 3 avant la sortie de la Pixel Watch 4

Alors que la toute nouvelle Pixel Watch 4 s’apprête à débarquer sur le marché, Google n’oublie pas ses anciens utilisateurs. Bonne nouvelle : la firme de Mountain View vient de lancer le déploiement de Wear OS 6 sur les Pixel Watch 2 et Pixel Watch 3, garantissant à ces montres connectées un second souffle sans nécessiter de nouvel achat.

Wear OS 6: Une mise à jour majeure avant l’arrivée du nouveau modèle

À quelques heures du lancement officiel de la Pixel Watch 4, de nombreux utilisateurs rapportent sur Reddit avoir déjà reçu la mise à jour Wear OS 6 — aussi bien aux États-Unis qu’en Europe. Il ne s’agit donc pas d’un test limité, mais bien d’un déploiement global, qui prouve que Google tient sa promesse d’un suivi logiciel régulier.

Pour les propriétaires de Pixel Watch plus anciennes, c’est une excellente nouvelle : ils profiteront des dernières fonctionnalités de Wear OS sans devoir passer à la nouvelle génération.

Pourquoi cette mise à jour est-elle si importante ?

Dans l’univers des montres connectées, le logiciel fait toute la différence. C’est lui qui maintient votre appareil rapide, sécurisé et pertinent dans le temps.

Or, l’écosystème Wear OS a longtemps souffert d’un manque de régularité dans les mises à jour.

Avec ce déploiement simultané — la Pixel Watch 4 et les anciennes montres recevant Wear OS 6 en parallèle —, Google corrige cette faiblesse historique. La marque adopte enfin une approche cohérente et pro-consommateur, à l’image de ce que Samsung propose déjà avec ses Galaxy Watch, qui bénéficient de quatre ans de mises à jour garanties.

« C’est un signal fort : Google prend désormais au sérieux la pérennité de ses produits », commente un utilisateur sur Reddit, saluant le geste de la marque.

Une stratégie gagnante pour Google et les utilisateurs

Ce déploiement montre que Google souhaite consolider la confiance dans l’écosystème Pixel. Les propriétaires de Pixel Watch 2 ou 3 n’ont pas l’impression d’être « abandonnés » après un an, ce qui rend ces modèles bien plus attractifs sur le long terme.

Même si la Pixel Watch 4 proposera naturellement des avancées matérielles (meilleur processeur, autonomie accrue, capteurs de santé améliorés), le fait que les modèles précédents bénéficient du même système d’exploitation est un gros plus pour la valeur perçue.