Motorola Edge 70 : le smartphone ultra-fin sera dévoilé le 5 novembre 2025

Motorola a officiellement confirmé la date de lancement de son prochain smartphone ultra-fin. Le Motorola Edge 70 arrivera le 5 novembre 2025, et s’annonce comme le téléphone le plus mince jamais conçu par la marque.

Voici tout ce qu’il faut savoir avant son arrivée.

Motorola mise sur la finesse : un smartphone sous les 6 mm

Après plusieurs semaines de fuites et de rumeurs, la date est désormais officielle : le Motorola Edge 70 sera présenté le 5 novembre 2025. Avec son épaisseur inférieure à 6 mm, il s’inscrit dans la nouvelle tendance des smartphones ultra-fins, aux côtés de modèles comme le Galaxy S25 Edge de Samsung ou l’iPhone Air.

Motorola devient ainsi l’un des premiers grands constructeurs à proposer un design aussi épuré et léger sur un smartphone de milieu ou haut de gamme.

Le Motorola Edge 70 sera proposé en trois coloris :

Bronze Green,

Gadget Gray,

et Lily Pad.

À l’arrière, on retrouve un module photo rectangulaire intégrant un capteur principal de 50 mégapixels (pixels de 2,0 µm, stabilisation optique OIS), un objectif ultra grand-angle, et un troisième capteur dont la nature reste incertaine — téléobjectif ou macro selon les dernières spéculations.

Ce modèle serait la version internationale du Moto X70 Air, dont le lancement est attendu en Chine d’ici la fin du mois.

Des performances équilibrées à prix contenu

Le Motorola Edge 70 ne se positionnera pas comme un concurrent direct des flagships premium tels que le Galaxy S25 Edge ou l’iPhone Air. Il devrait offrir un équilibre entre design, performances et prix, avec notamment jusqu’à 12 Go de RAM, 512 Go de stockage interne, et des haut-parleurs stéréo compatibles Dolby Atmos pour une expérience multimédia plus immersive.

Le processeur embarqué n’a pas encore été confirmé, mais tout indique un SoC Snapdragon de série 7 ou 8 pour un bon compromis entre puissance et efficacité énergétique.

Une sortie mondiale imminente

Motorola prévoit une commercialisation rapide à l’international après la présentation chinoise du Moto X70 Air. Le Edge 70 pourrait ainsi débarquer en Europe et en Amérique latine dès la fin novembre, confirmant la stratégie agressive de la marque sur le segment des smartphones au design haut de gamme mais au tarif abordable.