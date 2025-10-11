IBM s’allie à Anthropic : le modèle Claude bientôt intégré dans les logiciels d’entreprise

Le géant américain de la tech IBM a annoncé un partenariat stratégique avec le laboratoire d’intelligence artificielle Anthropic afin d’intégrer les modèles de langage Claude dans plusieurs de ses produits logiciels.

Claude arrive dans les outils d’IBM

Basée à Armonk, dans l’État de New York, IBM a précisé que la première intégration de Claude aura lieu dans son environnement de développement intégré (IDE), déjà accessible à un groupe restreint de clients. Cette collaboration vise à renforcer les capacités d’IA générative des outils IBM, notamment dans le domaine du développement et de la gestion logicielle en entreprise.

En parallèle, IBM et Anthropic ont publié un guide commun destiné aux entreprises, expliquant comment concevoir, déployer et maintenir des agents d’intelligence artificielle de niveau professionnel — un sujet de plus en plus stratégique à mesure que les agents autonomes gagnent en importance dans le monde du travail.

Les termes financiers de l’accord n’ont pas été divulgués.

Anthropic accélère son virage vers l’entreprise

Ce partenariat s’inscrit dans la stratégie d’Anthropic, qui cherche à renforcer sa présence dans le secteur des entreprises depuis le lancement de Claude Enterprise en septembre 2024.

Lundi dernier, la startup d’IA a également annoncé un accord majeur avec le cabinet de conseil Deloitte, permettant de déployer Claude auprès des près de 500 000 employés du groupe à travers le monde — le plus grand déploiement d’entreprise réalisé par Anthropic à ce jour.

Les entreprises préfèrent Claude à ChatGPT

Selon une étude publiée en juillet par Menlo Ventures, les modèles Claude sont désormais les plus populaires auprès des entreprises, surpassant ceux d’OpenAI. L’étude révèle que l’usage des modèles d’OpenAI est en déclin depuis 2023, tandis que la demande pour les outils d’Anthropic progresse rapidement, notamment en raison de leur sécurité renforcée et de leur alignement plus « prévisible ».

Pour IBM, cette alliance représente une nouvelle étape dans sa stratégie IA face à des concurrents comme Microsoft (allié à OpenAI) et Google.

En intégrant Claude à son écosystème logiciel, IBM espère offrir à ses clients des outils d’IA plus personnalisables et orientés vers la productivité, tout en maintenant un haut niveau de sécurité et de conformité — des critères clés pour les grandes entreprises et les administrations.