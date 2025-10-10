Accueil » Jeff Bezos imagine des millions d’humains vivant dans l’espace — et des data centers géants en orbite

Lors de son passage remarqué à l’Italian Tech Week à Turin, Jeff Bezos, le fondateur d’Amazon et de Blue Origin, a partagé une vision futuriste qui semble tout droit sortie d’un film de science-fiction.

Selon lui, des millions de personnes vivront dans l’espace dans les décennies à venir — et pas par obligation, mais par choix.

Vivre dans l’espace, par choix et non par nécessité

Bezos affirme que, dans un futur pas si lointain, la vie humaine se déplacera partiellement hors de la Terre. Pendant que les robots effectueront la majorité des tâches difficiles sur notre planète, l’humanité colonisera des habitats spatiaux géants, profitant d’un environnement artificiel stable et durable.

Une vision qui contraste avec celle d’Elon Musk, son rival direct sur le terrain spatial.

Alors que le patron de SpaceX rêve d’installer un million de personnes sur Mars d’ici 2050, Bezos imagine plutôt des colonies en orbite autour de la Terre, alimentées par une technologie avancée et soutenues par l’intelligence artificielle. « L’espace ne sera pas un exil, mais une extension naturelle de la civilisation humaine », a-t-il déclaré.

Des data centers géants alimentés par le Soleil

L’un des points les plus frappants de sa présentation concerne la mise en orbite de centres de données géants. Bezos prévoit qu’au cours des 10 à 20 prochaines années, une partie des infrastructures informatiques de l’IA sera déplacée dans l’espace.

Pourquoi ? Parce qu’en orbite, l’énergie solaire est illimitée et continue, sans alternance jour/nuit ni perturbation atmosphérique. Selon lui, ces data centers pourraient ainsi fonctionner sans interruption, sans consommer d’eau pour le refroidissement, ni dépendre des réseaux terrestres.

Un concept audacieux — mais qui répond à un vrai défi : aujourd’hui, les centres de données pour l’intelligence artificielle consomment d’énormes quantités d’électricité et d’eau. Installer ces infrastructures dans l’espace permettrait donc de réduire leur impact environnemental sur Terre.

De la conquête à la cohabitation spatiale

L’idée de Bezos ne se limite pas à la conquête : il imagine une collaboration entre la Terre et l’espace. Les ressources et la production lourde seraient progressivement transférées en orbite, tandis que la Terre redeviendrait un lieu principalement résidentiel et écologique.

Cette approche s’inscrit dans la philosophie de Blue Origin, la société spatiale fondée par Bezos, qui prône le développement de technologies spatiales durables et réutilisables.

Son credo, « Gradatim Ferociter » (« Pas à pas, avec audace »), traduit parfaitement cette ambition : avancer prudemment, mais sans jamais cesser de viser les étoiles.

Vision futuriste ou rêve irréalisable ?

Difficile de ne pas être fasciné par une telle perspective — mais aussi de ne pas s’interroger sur sa faisabilité. Créer des habitats spatiaux capables d’accueillir des millions de personnes suppose des avancées colossales en matière de propulsion, de biotechnologie, de gravité artificielle et de logistique interplanétaire.

Pour l’instant, les centres de données restent bien ancrés sur Terre, et aucune technologie opérationnelle ne permet de refroidir efficacement des serveurs dans le vide spatial. Mais l’histoire de la technologie est pleine de révolutions inattendues : en 20 ans, nos smartphones ont remplacé des ordinateurs entiers.

Alors, pourquoi pas une révolution spatiale d’ici 50 ans ?

« Améliorer la vie sur Terre en utilisant l’espace »

Pour Bezos, cette vision n’est pas un rêve de fuite, mais une stratégie d’avenir pour préserver la planète. En déplaçant progressivement certaines industries et infrastructures vers l’espace, l’humanité pourrait réduire la pression sur les ressources terrestres, tout en continuant d’évoluer technologiquement.

« L’objectif n’est pas d’abandonner la Terre, mais de la protéger », a insisté Bezos.

Que l’on y croie ou non, le projet spatial de Jeff Bezos rappelle que les plus grandes innovations naissent souvent d’idées jugées impossibles. Entre colonies orbitales, data centers solaires et robots au service de l’humanité, la frontière entre science et science-fiction devient de plus en plus floue.

Peut-être qu’un jour, certains choisiront réellement de vivre entre les étoiles. Mais pour beaucoup d’entre nous, le chant des forêts et l’air frais de la Terre resteront irremplaçables.