MacBook Pro M5 et M6 : La fuite qui confirme le rythme annuel d’Apple et la montée en puissance de l’IA

C’est une fuite pour le moins inattendue : la dernière mise à jour de macOS, baptisée macOS Tahoe, a révélé par inadvertance des informations cruciales sur les futurs Mac à venir jusqu’en 2026.

Selon AppleInsider, le code source du système d’exploitation contient des références internes détaillant la feuille de route d’Apple pour ses prochains ordinateurs équipés des puces M5 et M6, encore inédites.

Cette découverte survient alors que Apple accélère sa transition complète vers l’architecture Apple Silicon, macOS Tahoe étant le dernier système compatible avec les processeurs Intel.

MacBook Pro : Des indices cachés dans le code de macOS Tahoe

Les indices proviennent de numéros d’identification produits dissimulés dans le code du système, utilisés pour tester la compatibilité matérielle. Ces identifiants trahissent les plans d’Apple concernant les Mac à venir :

Les MacBook Pro et iMac dotés de puces M5 seraient prévus pour mi-2025 .

. Les modèles Mac Studio et Mac Pro suivraient au début de 2026.

Ces informations confirment le rythme annuel adopté par Apple pour ses puces, après l’introduction de la série M4 plus tôt cette année.

Les premières analyses de MacRumors indiquent que la puce M5 proposera des cœurs de performance améliorés, un GPU plus puissant, et des capacités optimisées pour les tâches d’IA et de création professionnelle.

Une intégration toujours plus forte entre matériel et logiciel

Au-delà du matériel, cette fuite met en lumière la stratégie d’unification d’Apple entre son matériel et macOS. La version macOS Tahoe introduit un nouveau design appelé Liquid Glass ainsi que des actions Spotlight avancées, toutes deux pensées pour tirer parti de la puissance des puces Apple Silicon.

En d’autres termes, macOS Tahoe officialise la fin définitive de l’ère Intel : à partir de la prochaine version, tous les Mac fonctionneront exclusivement sur les puces maison d’Apple.

Cette transition renforce la position d’Apple face à Qualcomm et Intel, qui peinent encore à rivaliser avec l’efficacité énergétique de l’architecture ARM.

Vers des puces M6 encore plus tournées vers l’intelligence artificielle

Selon Tom’s Guide, la génération M6, attendue pour fin 2026, mettra l’accent sur les capacités d’IA intégrées, prolongeant le travail amorcé avec la plateforme Apple Intelligence introduite dans macOS Tahoe.

Ces futures puces pourraient ainsi offrir un traitement local plus avancé pour les tâches d’intelligence artificielle et d’apprentissage automatique, tout en maintenant une efficacité énergétique exemplaire.

Une fuite embarrassante mais révélatrice

De telles révélations risquent cependant de perturber la stratégie de communication ultra-contrôlée d’Apple. Même si l’action du groupe est restée stable, les analystes estiment qu’une confirmation officielle lors d’un éventuel événement en octobre 2025 pourrait susciter un regain d’intérêt des investisseurs.

En parallèle, macOS Tahoe fait face à quelques bugs persistants, notamment des fuites de mémoire dans certaines applications comme Calculatrice. Ces problèmes soulignent la pression exercée sur les équipes logicielles pour tenir le rythme des innovations matérielles.

Un aperçu rare du futur des Mac

Cette fuite offre un regard inédit sur la vision long terme d’Apple :

Une montée en puissance progressive avec les puces M5 puis M6.

Une modularité accrue sur les Mac de bureau.

Et de nouveaux périphériques et écrans attendus dès le premier trimestre 2026, selon AppleInsider.

En clair, Apple prépare une nouvelle ère de l’informatique professionnelle,

fondée sur une synergie parfaite entre performance, intelligence artificielle et design logiciel.