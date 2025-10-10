Accueil » OPPO dévoilera la tablette OPPO Pad 5 et la montre OPPO Watch S le 16 octobre aux côtés de la série Find X9

OPPO s’apprête à organiser un grand événement de lancement le 16 octobre en Chine, durant lequel seront présentés plusieurs produits phares : la série de smartphones Find X9, mais aussi la nouvelle tablette OPPO Pad 5 et la montre connectée OPPO Watch S.

Ces deux nouveaux appareils sont déjà disponibles en précommande via le site officiel OPPO Shop et chez plusieurs revendeurs partenaires.

Les fiches de prévente ont d’ailleurs révélé plusieurs détails clés concernant leurs configurations et leurs coloris.

OPPO Pad 5 : une tablette puissante et polyvalente

La OPPO Pad 5 sera proposée en plusieurs versions mémoire et stockage :

8 Go + 128 Go

8 Go + 256 Go

12 Go + 256 Go

16 Go + 512 Go

Les modèles 8 Go + 256 Go et 12 Go + 256 Go seront également disponibles dans une édition “Soft Light”, dotée d’une technologie d’écran antireflet réduisant les reflets et améliorant le confort visuel.

La tablette sera proposée en trois finitions :

Lucky Purple (violet),

Galaxy (argent clair),

Deep Space Grey (gris foncé).

Spécifications techniques attendues

D’après les fuites précédentes, la OPPO Pad 5 sera équipée d’un écran LCD de 12,1 pouces, offrant une résolution 3K et un taux de rafraîchissement de 144 Hz, idéal pour la productivité et le divertissement. Sous le capot, on retrouvera le processeur MediaTek Dimensity 9400+, une puce haut de gamme optimisée pour les performances et l’efficacité énergétique.

Elle serait alimentée par une batterie massive de 10 300 mAh avec charge rapide 67 W, promettant une autonomie prolongée malgré la puissance de l’appareil.

La tablette fonctionnera sous ColorOS 16 basé sur Android 16. Côté design, son poids avoisinerait les 579 grammes, mais son épaisseur reste à confirmer.

OPPO Watch S : la montre la plus fine jamais conçue par la marque

La OPPO Watch S se distingue par son design ultra-fin et son poids plume : seulement 38 grammes pour une épaisseur d’environ 8 mm, ce qui en ferait la montre connectée la plus fine jamais produite par OPPO.

Elle serait animée par une architecture double cœur combinant :

le Snapdragon W5, dédié à la performance et à la connectivité,

et la puce BES2800, optimisée pour la gestion de l’énergie et l’enregistrement des données de santé.

Cette combinaison devrait offrir une excellente autonomie et une collecte de données plus stable.

La montre intégrerait une batterie de 200 mAh et prendrait en charge la connectivité eSIM, permettant de passer des appels ou d’utiliser les données sans smartphone.

La OPPO Watch S sera disponible en trois coloris élégants : Racing Black (noir), Dynamic Green (vert), Rhythm Silver (argent).

Un lancement majeur pour OPPO

L’événement du 16 octobre 2025 marquera l’une des plus grosses annonces de l’année pour OPPO, avec :

les smartphones Find X9 et Find X9 Pro,

la tablette OPPO Pad 5,

et la montre connectée Watch S.

Cette stratégie multi-produit confirme la volonté d’OPPO de renforcer son écosystème, en connectant smartphones, tablettes et accessoires autour d’Android 16 et ColorOS 16.