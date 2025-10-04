Accueil » Galaxy S26 : Quatrième année sans évolution, Samsung bâcle-t-elle son capteur selfie ?

Alors que la série Galaxy S26 promet plusieurs améliorations matérielles et logicielles, un domaine restera inchangé : la caméra frontale. Selon Roland Quandt (WinFuture), Samsung conservera un capteur selfie de 12 mégapixels avec autofocus pour son Galaxy S26, le même utilisé depuis le Galaxy S23.

Si la rumeur se confirme, ce sera la quatrième génération consécutive avec exactement la même configuration. Depuis le Galaxy S23 jusqu’au S25, Samsung a misé sur un capteur de 12 mégapixels qui, certes, délivre des clichés nets et des tons de peau naturels, mais qui commence à accuser le coup face à la concurrence.

La dernière vraie évolution remonte au Galaxy S22 Ultra, équipé d’un capteur 40 mégapixels utilisant le pixel binning pour produire des photos en 10 mégapixels. Depuis, la gamme est restée sur un standard solide mais peu innovant.

La concurrence muscle le jeu

Pendant que Samsung stagne, Apple a introduit sur l’iPhone 17 et l’iPhone Air un capteur carré de 24 mégapixels, capable de capturer des clichés de 18 mégapixels en mode portrait ou paysage, quelle que soit l’orientation du téléphone.

De son côté, Google a doté le Pixel 10 Pro d’une caméra frontale de 42 mégapixels avec objectif 18 mm, pratique pour inclure davantage de personnes dans un selfie.

Rien de révolutionnaire, mais ces évolutions rendent l’expérience plus agréable et moderne.

Un détail qui compte, surtout en 2025

Personne n’achète un smartphone uniquement pour son capteur selfie, mais il reste essentiel :

pour les créateurs de contenu qui filment directement avec la caméra frontale,

pour les utilisateurs qui multiplient selfies et appels vidéo.

Un upgrade n’aurait donc pas été un luxe : sans être critique, il aurait été visible et apprécié.

En clair, Samsung joue la carte de la stabilité avec la série Galaxy S26. Mais face aux efforts d’Apple et Google, ce choix pourrait être perçu comme un manque d’audace — surtout pour une fonctionnalité que tout le monde utilise au quotidien.