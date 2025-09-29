OnePlus 15 : Adieu le design circulaire, bonjour la nouvelle signature anguleuse

La machine OnePlus est en marche ! Alors que le lancement officiel du OnePlus 15 est prévu pour octobre en Chine, la marque a déjà ouvert les précommandes dans le pays et partagé les visuels officiels du smartphone.

À cela s’ajoutent des photos réelles divulguées par le célèbre leaker Digital Chat Station, confirmant une refonte notable du design.

OnePlus 15 : Un design repensé avec de minces bords

Les premières images montrent un écran OLED ultra plat aux bordures ultra fines de 1,15 mm, offrant un look épuré et immersif. Le design du module photo arrière a lui aussi été revu : fini le bloc circulaire du OnePlus 12, place à une signature plus anguleuse, inspirée du OnePlus 13T / 13s.

Sur la tranche gauche, on retrouve une touche “Plus” (peut-être un raccourci personnalisable), tandis que le bouton d’alimentation et la commande de volume sont placés à droite.

Coloris et variantes de stockage

Le OnePlus 15 sera proposé dans plusieurs coloris, dont :

Mist Purple (violet brumeux)

Absolute Black (noir intense)

Côté configurations, les fuites annoncent pas moins de cinq variantes : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 256 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. De quoi satisfaire les utilisateurs exigeants et les power users.

Sous le capot, le OnePlus 15 embarquera le Snapdragon 8 Elite Gen 5, le nouveau fleuron de Qualcomm. Il s’accompagne d’un écran OLED à 165 Hz, parfait pour le gaming et la fluidité au quotidien.

Autre point fort : une énorme batterie de 7 000 mAh, compatible avec la charge rapide 100W filaire et la charge sans fil 50W. De quoi assurer une autonomie record et des recharges express.

Un triple capteur photo puissant avec zoom périscopique

À l’arrière, le OnePlus 15 devrait embarquer :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS

Un téléobjectif périscopique Samsung JN5 de 50 mégapixels

Un ultra grand-angle (détails encore inconnus)

Le tout sera optimisé par le moteur d’image DetailMax Engine, qui remplace officiellement le partenariat Hasselblad.

Lancement mondial prévu dès novembre ?

Un teaser officiel suggère que le OnePlus 15 pourrait arriver à l’international dès novembre ou décembre, bien plus tôt que le OnePlus 12, lancé en janvier dernier. En Chine, le smartphone tournera sous ColorOS 16 basé sur Android 16, tandis que les versions globales bénéficieront de l’expérience OxygenOS 16.

Design affiné, écran ultra fluide, autonomie XXL, performance de pointe et module photo ambitieux : le OnePlus 15 a tous les atouts pour s’imposer comme un des meilleurs smartphones Android de fin 2025.