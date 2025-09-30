Après avoir confirmé la présentation du OnePlus 15 en octobre en Chine, OnePlus officialise désormais le lancement mondial du OnePlus 15, avec une édition spéciale « Sand Storm » qui mêle design innovant et robustesse renforcée.

Voici tout ce qu’on sait sur le prochain flagship de la marque.

OnePlus 15 Un design inspiré par le désert… et par l’aéronautique

Le OnePlus 15 « Sand Storm », déjà confirmé pour une sortie globale, mise sur un design minéral inspiré des paysages désertiques. Son cadre est recouvert d’un revêtement céramique obtenu via un procédé avancé : la Micro-Arc Oxidation.

Cette technologie, issue de l’industrie aérospatiale, utilise un plasma haute tension pour former une couche ultra-résistante sur le châssis et le module photo.

Résultat :

3,4x plus solide qu’un cadre en aluminium

1,3x plus résistant qu’un châssis en titane

Le tout avec un impact environnemental réduit, selon OnePlus.

L’arrière du smartphone adopte un revêtement en fibre de verre ultra-légère, offrant une sensation unique entre froid céramique et prise en main douce, pour une expérience aussi agréable que solide.

Snapdragon 8 Elite Gen 5: la nouvelle référence mondiale

Sous le capot, le OnePlus 15 sera l’un des premiers smartphones au monde à embarquer le tout nouveau Snapdragon 8 Elite Gen 5, la puce la plus puissante de Qualcomm à ce jour.

Cette puce est couplée à un système de refroidissement repensé, capable de maintenir des performances élevées même lors d’utilisations intensives, comme les jeux ou la vidéo 4K.

Un module photo haut de gamme (mais encore mystérieux)

En Chine, OnePlus a publié plusieurs exemples de photos capturées avec le OnePlus 15, sans toutefois confirmer la fiche technique complète du module.

Selon les rumeurs les plus crédibles, le smartphone utiliserait :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec OIS

Un ultra-grand-angle

Un téléobjectif périscopique Samsung JN5 de 50 mégapixels, avec zoom optique 3x

Ces capteurs seraient optimisés par le moteur maison DetailMax Engine, destiné à améliorer la précision et la netteté des clichés.

Une version OnePlus 15R pour l’Inde ?

En parallèle, OnePlus travaille sur une version plus abordable : le OnePlus Ace 6, également attendu en octobre en Chine avec la puce Snapdragon 8 Elite. Plusieurs fuites suggèrent qu’une version modifiée de ce modèle pourrait sortir en Inde sous le nom de OnePlus 15R, mais la marque n’a pas encore confirmé cette déclinaison.

Le OnePlus 15 s’annonce comme l’un des premiers flagships à intégrer les dernières innovations de Qualcomm, tout en proposant un design à la fois audacieux et durable. Entre esthétique soignée, matériaux haut de gamme, et performances de pointe, OnePlus semble bien décidé à marquer les esprits.

Reste à savoir si le OnePlus 15 tiendra toutes ses promesses face à une concurrence de plus en plus agressive… Réponse attendue cet automne.