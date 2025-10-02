Accueil » Amazon Luna se réinvente : cap sur les jeux de soirée avec GameNight

Amazon prépare une transformation en profondeur de son service de cloud gaming. L’entreprise annonce une version « totalement repensée » de Amazon Luna, attendue d’ici la fin de l’année, qui mise désormais sur le jeu social façon Jackbox avec une nouvelle catégorie baptisée GameNight.

Avec GameNight, les abonnés Prime pourront rejoindre une partie en scannant un simple QR code avec leur smartphone, qui devient aussitôt manette. Au lancement, plus de 25 titres seront disponibles, dont Angry Birds, Exploding Kittens, Draw & Guess, mais aussi des adaptations de classiques comme Cluedo, Taboo ou Les Aventuriers du Rail.

Amazon promet aussi du contenu exclusif : le tout premier jeu, Courtroom Chaos : Starring Snoop Dogg, proposera des joutes d’improvisation en mode tribunal, où les joueurs devront plaider leur cause face à un juge… incarné par Snoop Dogg lui-même.

Amazon Luna : L’IA au service du fun

Au-delà de ce premier catalogue, Amazon reste volontairement flou sur l’ampleur de la refonte. Jeff Gattis, responsable de Luna, évoque un futur où les avancées en IA et dans le cloud permettront de créer des expériences « impossibles à imaginer auparavant ». Le service mise donc sur l’innovation technologique autant que sur la convivialité.

Le nouveau Luna sera proposé sans surcoût pour les abonnés Prime, qui accéderont directement à GameNight. Le déploiement interviendra plus tard en 2025, d’abord aux États-Unis, avant une expansion internationale.

Prix et disponibilité

Avec GameNight, Amazon espère transformer Luna en plateforme de divertissement collectif, capable de concurrencer Jackbox et d’ancrer un peu plus son service de cloud gaming dans les habitudes des familles et des amis. Reste à voir si ce virage suffira à redonner de l’élan à Luna, encore loin de s’imposer face aux géants du secteur.