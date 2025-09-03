Accueil » Instagram teste le mode picture-in-picture pour ses Reels afin de rivaliser avec TikTok

Instagram teste le mode picture-in-picture pour ses Reels afin de rivaliser avec TikTok

Instagram continue d’ajuster sa stratégie pour retenir l’attention de ses utilisateurs. Selon TechCrunch, Instagram teste actuellement un mode picture-in-picture (PiP) pour les Reels, permettant aux vidéos de rester actives dans une petite fenêtre flottante pendant que l’utilisateur navigue vers d’autres sections de l’application… ou même vers d’autres apps.

Cette nouveauté, déjà proposée depuis longtemps par TikTok et YouTube Shorts, marque une évolution importante pour Meta, qui cherche à renforcer l’engagement sur son format de vidéos courtes.

Une expérience multitâche pensée pour l’ère du « second écran »

Les premiers testeurs rapportent que la fenêtre peut être redimensionnée et déplacée, à la manière de ce que propose YouTube. Concrètement, cela signifie qu’un Reel pourra continuer à tourner pendant que vous consultez vos messages privés, parcourez votre flux, ou même utilisez d’autres applications.

Ce changement s’inscrit dans une tendance où les utilisateurs jonglent entre plusieurs contenus en parallèle. Avec le PiP, Instagram espère prolonger le temps de visionnage effectif et inciter à des usages plus « passifs » : écouter des Reels comme des podcasts ou en arrière-plan pendant d’autres activités.

La pression de TikTok et YouTube

TikTok propose depuis plusieurs années déjà le visionnage en picture-in-picture, une fonctionnalité clé pour maximiser la rétention d’audience. YouTube l’a également intégrée à ses Shorts, consolidant son avantage concurrentiel.

En adoptant ce mode, Instagram cherche clairement à combler son retard. Comme l’expliquent les analystes, l’enjeu n’est pas seulement de faciliter la vie des utilisateurs, mais aussi de collecter davantage de données comportementales et d’affiner ses algorithmes publicitaires.

Un nouvel horizon pour les créateurs

Pour les créateurs, ce mode pourrait transformer la manière de concevoir les Reels :

Les contenus axés sur l’audio (conseils, récits, formats talk) gagneraient en pertinence, car ils restent attractifs même si l’utilisateur ne regarde pas l’écran en continu.

Le temps de visionnage cumulé augmenterait, améliorant les revenus publicitaires dans le cadre du partage de monétisation.

Cependant, une question se pose : la volonté de créer des Reels adaptés à l’écoute en arrière-plan risque-t-elle de banaliser l’expérience visuelle, pourtant au cœur de leur succès initial ?

Des inquiétudes autour de la vie privée

Si la fonctionnalité séduit déjà certains utilisateurs, des voix s’élèvent pour demander plus de contrôles de confidentialité. Le risque évoqué : voir ses habitudes de visionnage devenir plus visibles dans des contextes inappropriés. Meta devra donc offrir des options de désactivation claires.

Le test du picture-in-picture sur Instagram n’est pas une simple mise à jour ergonomique. Il s’agit d’un pari stratégique dans la guerre de l’attention, où chaque seconde de visionnage compte.

Si la fonctionnalité est généralisée, elle pourrait non seulement renforcer la place des Reels face à TikTok et YouTube, mais aussi remodeler la manière dont les créateurs conçoivent leurs vidéos. Reste à savoir si Meta saura transformer ce test en avantage durable, sans sacrifier la qualité ou la confiance des utilisateurs.