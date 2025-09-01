Accueil » Exynos 2600 : Samsung prépare sa puce 2 nm ultra-puissante pour 2026

Exynos 2600 : Samsung prépare sa puce 2 nm ultra-puissante pour 2026

Le futur processeur Exynos 2600 de Samsung refait surface sur Geekbench avec des résultats bien plus prometteurs qu’en juillet. Après un premier passage décevant, les nouvelles performances montrent que Samsung a considérablement optimisé sa puce.

Le pari du 2 nm semble commencer à porter ses fruits.

Exynos 2600 : Des performances en nette hausse sur Geekbench

Voici un comparatif des scores :

Geekbench Ancienne version (juillet) Nouvelle version (août) Monocoeur 2 155 3 309 Multicoeurs 7 788 11 256

Ces chiffres placent le Exynos 2600 au-dessus du Snapdragon 8 Elite dans sa version actuelle, bien que la puce Snapdragon 8 Elite 2 conserve une légère avance pour le moment.

Fréquences CPU boostées : le détail des cœurs

L’amélioration des performances vient principalement d’une montée en fréquence des cœurs ARM :

1× Cortex-X930 : 3,8 GHz (contre 3,55 GHz précédemment)

3× Cortex-A730 (performance) : 3,26 GHz (au lieu de 2,96 GHz)

6× Cortex-A730 (efficience) : 2,76 GHz (au lieu de 2,46 GHz)

Cette configuration montre que Samsung mise autant sur la puissance brute que sur l’efficacité énergétique.

Gravé en 2 nm GAA : un tournant technologique

Le Exynos 2600 est la première puce gravée en 2 nm GAA (Gate-All-Around) de Samsung Foundry. Cette technologie apporte :

Meilleure efficacité énergétique ;

Moins de chauffe ;

Meilleure gestion thermique ;

Performances accrues en intelligence artificielle (AI/ML).

Le processeur intégrera également la technologie HPB (Heat Path Block), un mini dissipateur thermique en cuivre directement intégré au-dessus du processeur et de la mémoire, dans une architecture package-on-package. L’objectif est de maîtriser les températures même en usage intensif.

Lancement prévu avec les Galaxy S26 Pro et S26 Edge

Selon les fuites, le Exynos 2600 fera ses débuts début 2026 avec les Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge. En revanche, le Galaxy S26 Ultra conserverait une puce Snapdragon 8 Elite Gen 2, probablement mieux adaptée aux performances extrêmes et à la gestion du S Pen.

Samsung a également signé un accord de 16,5 milliards de dollars avec Tesla pour fournir des puces 2 nm destinées aux véhicules électriques et aux systèmes de conduite autonome. Cela montre que le processus 2 nm a un potentiel bien au-delà des smartphones.

Samsung veut revenir dans la course des puces premium

Après plusieurs années de retard sur Qualcomm et Apple, Samsung semble enfin prêt à reconquérir le haut de gamme avec le Exynos 2600. Des performances en forte hausse, une gravure en 2 nm inédite, une gestion thermique innovante, et un lancement stratégique avec la série Galaxy S26 font de cette puce un acteur clé de 2026.