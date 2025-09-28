TSMC augmente le prix de ses wafers 3 nm : Qualcomm, MediaTek et Apple impactés

Le nœud de gravure 3 nm de troisième génération (N3P) de TSMC est au cœur des processeurs les plus avancés du moment, comme l’Apple A19 et l’A19 Pro qui équipent l’iPhone 17, ou encore les récents Snapdragon 8 Elite Gen 5 et Dimensity 9500.

Mais, produire ces puces coûte désormais plus cher : selon un rapport du China Times, TSMC a relevé ses tarifs, forçant ses clients à répercuter l’augmentation sur leurs propres produits.

Une hausse qui touche Qualcomm et MediaTek

D’après les informations relayées, Qualcomm paie 16 % de plus et MediaTek jusqu’à 24 % de plus pour les wafers gravés en N3P. On ne sait pas si cette hausse est comparée à la génération précédente (N3E), mais l’impact est clair : les prochains smartphones haut de gamme devraient coûter plus cher.

Samsung pourrait ainsi augmenter les prix de certains modèles de la série Galaxy S26, tandis que le futur vivo X300, équipé du Dimensity 9500, pourrait lui aussi être vendu plus cher que prévu.

Apple n’échappe pas à la hausse, mais bénéficie d’un avantage stratégique. La firme conçoit elle-même ses processeurs et ne dépend pas d’un designer tiers comme Qualcomm ou MediaTek. Résultat : Apple ne paie que TSMC, là où Samsung ou vivo doivent supporter une chaîne supplémentaire de coûts.

Des gains de performance et d’efficacité énergétique

Les puces gravées en N3P apportent un gain d’environ 5 % en performance à consommation égale, ou 5 à 10 % d’efficacité énergétique supplémentaire à fréquence identique. Plus la finesse de gravure diminue, plus les transistors sont compacts et nombreux par mm², ce qui améliore la puissance et réduit la consommation.

La situation pourrait s’aggraver dès l’année prochaine. Les premiers wafers gravés en 2 nm devraient coûter jusqu’à 50 % plus cher que ceux en 3 nm. Apple a déjà réservé la moitié de la capacité de TSMC, ce qui compliquera la production pour Qualcomm et MediaTek.

Les Galaxy S26 Pro et Galaxy S26 Edge devraient être parmi les premiers modèles à adopter un SoC 2 nm, via le Exynos 2600 produit par Samsung Foundry. Du côté d’Apple, l’iPhone 18 inaugurera les A20 et A20 Pro.

Après 2 nm : l’ère de l’angstrom

TSMC prévoit de passer au 1,4 nm en 2028, mais abandonnera le nanomètre au profit de l’angstrom (Å) : 1 nm équivaut à 10 Å, et le nœud 1,4 nm sera renommé A14. Pour aller au-delà, il faudra sans doute changer d’architecture et de matériaux.

L’augmentation des tarifs de TSMC illustre la réalité du marché des semi-conducteurs : chaque progrès technologique se paie au prix fort. Si Apple reste en position de force, ses concurrents comme Qualcomm, MediaTek et Samsung risquent de devoir répercuter ces hausses sur leurs smartphones. Avec l’arrivée imminente du 2 nm et des transistors GAA, la course à la miniaturisation promet d’être aussi coûteuse que stratégique.