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Google retouche enfin ses AI Overviews : des liens plus visibles… sans vraie réparation pour les éditeurs

Google retouche enfin ses AI Overviews : des liens plus visibles… sans vraie réparation pour les éditeurs

Les AI Overviews ont rendu Google Search plus « rapide » — mais au prix d’un pacte implicite brisé avec le web : moins de clics, moins de trafic, donc moins de revenus pour les sites dont l’IA reprend la substance.

Google vient d’annoncer un ajustement d’interface censé répondre à l’une des critiques majeures : rendre les sources des AI Overviews plus visibles et plus cliquables. Sauf que l’ampleur du correctif est, pour l’instant, surtout cosmétique.

Ce qui change concrètement : un « popover » de sources au survol

Sur bureau, Google teste désormais une expérience où survoler la citation/bulle de sources dans une AI Overview (et aussi dans AI Mode) fait apparaître une fenêtre pop-up listant les liens — parfois avec descriptions et images pour guider le clic.

Sur mobile, Google dit aussi rendre les liens « plus évidents » via une iconographie et des ancrages plus visibles.

L’argument officiel, résumé par Robby Stein (VP Product, Google Search), c’est que cette UI serait plus engageante et aiderait davantage d’utilisateurs à accéder au « bon contenu du web ».

Ce que ça ne change pas (encore) : l’économie du « zéro-clic » reste intacte

Même avec un pop-up mieux présenté, la structure reste la même :

la réponse apparaît avant que l’utilisateur ait besoin de cliquer,

les liens sont un supplément, pas un passage obligé.

Autrement dit, Google ne rétablit pas un flux de trafic « par défaut » vers les éditeurs ; il améliore l’ergonomie du lien, en espérant que l’usage suive. C’est un pas, mais pas un renversement.

Cette retouche arrive dans un climat tendu : d’un côté, les éditeurs et le monde SEO dénoncent la baisse de clics ; de l’autre, les Overviews continuent d’être critiqués pour des erreurs — y compris sur des sujets sensibles. La question du « lien » n’est donc pas qu’un débat de revenu : c’est aussi un débat de responsabilité (aller lire la source, vérifier, contextualiser).

Un correctif d’interface, pas un nouveau contrat avec le web

Oui, un pop-up de sources est plus clair qu’un micro-carrousel discret. Oui, des liens plus « présents » peuvent augmenter la probabilité du clic — surtout sur les réponses longues où l’utilisateur scrolle et perd la zone de sources de vue.

Mais pour beaucoup de sites, la douleur principale reste ailleurs : l’overview « répond », donc la motivation de cliquer chute. Pour que l’impact soit vraiment mesurable, il faudrait soit des extraits moins « conclusifs » (qui donnent envie d’aller plus loin), une incitation plus forte à consulter la source, ou de nouveaux mécanismes de redistribution/partenariat.

Google dit travailler depuis fin 2025 à « soutenir le web » via des fonctionnalités et des partenariats, mais cette mise à jour sur les liens ressemble davantage à un réglage UX qu’à une nouvelle économie.