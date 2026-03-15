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Google retouche enfin ses AI Overviews : des liens plus visibles… sans vraie réparation pour les éditeurs

Google par Yohann Poiron le AI Overviews Google Google Search
Google retouche enfin ses AI Overviews : des liens plus visibles… sans vraie réparation pour les éditeurs
Google retouche enfin ses AI Overviews : des liens plus visibles… sans vraie réparation pour les éditeurs

Les AI Overviews ont rendu Google Search plus « rapide » — mais au prix d’un pacte implicite brisé avec le web : moins de clics, moins de trafic, donc moins de revenus pour les sites dont l’IA reprend la substance.

Google vient d’annoncer un ajustement d’interface censé répondre à l’une des critiques majeures : rendre les sources des AI Overviews plus visibles et plus cliquables. Sauf que l’ampleur du correctif est, pour l’instant, surtout cosmétique.

Ce qui change concrètement : un « popover » de sources au survol

Sur bureau, Google teste désormais une expérience où survoler la citation/bulle de sources dans une AI Overview (et aussi dans AI Mode) fait apparaître une fenêtre pop-up listant les liens — parfois avec descriptions et images pour guider le clic.

Sur mobile, Google dit aussi rendre les liens « plus évidents » via une iconographie et des ancrages plus visibles.

L’argument officiel, résumé par Robby Stein (VP Product, Google Search), c’est que cette UI serait plus engageante et aiderait davantage d’utilisateurs à accéder au « bon contenu du web ».

Ce que ça ne change pas (encore) : l’économie du « zéro-clic » reste intacte

Même avec un pop-up mieux présenté, la structure reste la même :

  • la réponse apparaît avant que l’utilisateur ait besoin de cliquer,
  • les liens sont un supplément, pas un passage obligé.

Autrement dit, Google ne rétablit pas un flux de trafic « par défaut » vers les éditeurs ; il améliore l’ergonomie du lien, en espérant que l’usage suive. C’est un pas, mais pas un renversement.

Cette retouche arrive dans un climat tendu : d’un côté, les éditeurs et le monde SEO dénoncent la baisse de clics ; de l’autre, les Overviews continuent d’être critiqués pour des erreurs — y compris sur des sujets sensibles. La question du « lien » n’est donc pas qu’un débat de revenu : c’est aussi un débat de responsabilité (aller lire la source, vérifier, contextualiser).

Un correctif d’interface, pas un nouveau contrat avec le web

Oui, un pop-up de sources est plus clair qu’un micro-carrousel discret. Oui, des liens plus « présents » peuvent augmenter la probabilité du clic — surtout sur les réponses longues où l’utilisateur scrolle et perd la zone de sources de vue.

Mais pour beaucoup de sites, la douleur principale reste ailleurs : l’overview « répond », donc la motivation de cliquer chute. Pour que l’impact soit vraiment mesurable, il faudrait soit des extraits moins « conclusifs » (qui donnent envie d’aller plus loin), une incitation plus forte à consulter la source, ou de nouveaux mécanismes de redistribution/partenariat.

Google dit travailler depuis fin 2025 à « soutenir le web » via des fonctionnalités et des partenariats, mais cette mise à jour sur les liens ressemble davantage à un réglage UX qu’à une nouvelle économie.

Tags : AI OverviewsGoogleGoogle Search
Yohann Poiron

The author Yohann Poiron

J’ai fondé le BlogNT en 2010. Autodidacte en matière de développement de sites en PHP, j’ai toujours poussé ma curiosité sur les sujets et les actualités du Web. Je suis actuellement engagé en tant qu’architecte interopérabilité.

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