Accueil » Carl Pei trolle ses fans en annonçant la sortie de Nothing OS 4 avec un simple « Soon »

Diriger une entreprise technologique de plusieurs milliards n’empêche pas Carl Pei d’avoir de l’humour. Le PDG de Nothing en a encore fait la preuve sur X (anciennement Twitter), en répondant à un fan impatient de recevoir la mise à jour Nothing OS 4 par un laconique… « Soon ».

Les fans n’en peuvent plus d’attendre Nothing OS 4

Sur X, un utilisateur s’est plaint d’attendre la mise à jour depuis des semaines, au point d’avoir, selon lui, « tiré un muscle du pouce » à force de rafraîchir son fil d’actualité. Il a ajouté que « Soon » n’était pas une réponse acceptable de la part de Carl Pei.

La réponse du CEO ? « Soon. ».

Un petit troll qui n’a surpris personne, mais qui a fait sourire tout le monde. Au lieu de s’offusquer, la communauté a salué la répartie de Carl Pei, qualifiant son humour de « based » et rappelant que « la patience est une vertu ».

Quoi de neuf avec Nothing OS 4 ?

Derrière la blague, Nothing OS 4 est bel et bien en approche, et la mise à jour promet beaucoup de nouveautés :

Un design plus cohérent et raffiné : interface unifiée, composants standardisés, horloges d’écran de verrouillage redessinées et raccourcis rapides plus épurés.

Un mode « Extra Dark » : un vrai mode sombre encore plus profond pour réduire la fatigue visuelle.

Un multitâche optimisé : la Pop-up View permet d’afficher deux icônes flottantes pour gérer plus facilement plusieurs apps.

De meilleures performances : optimisations système pour accélérer le lancement des apps et fluidifier l’expérience.

Une nouvelle expérience photo : avec le TrueLens Engine, offrant des contrôles plus intuitifs et des préréglages créatifs.

Un tableau de bord IA : transparence totale sur les fonctionnalités IA, avec indicateurs d’utilisation et d’état des modèles de langage.

Bref, Nothing OS 4 s’annonce à la fois pratique, élégant et centré sur l’expérience utilisateur.

Entre humour et innovation

Carl Pei sait jouer avec l’attente de ses fans tout en préparant une mise à jour qui pourrait renforcer la réputation de Nothing. Ce mélange d’auto-dérision et d’innovation distingue l’entreprise dans un marché saturé, où les grandes annonces sont souvent trop sérieuses.

Finalement, si le logiciel promet beaucoup, avoir un CEO qui sait faire sourire ses utilisateurs est aussi… priceless.