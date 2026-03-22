Google Search : L’IA commence à réécrire les titres des articles de presse

Google Search joue avec l’un des gestes les plus anciens du Web : le titre. Selon plusieurs médias, la firme expérimente dans ses résultats de recherche classiques l’affichage de titres générés par IA à la place des titres originaux rédigés par les éditeurs.

Une « petite expérience » pour Google, un signal d’alarme pour les rédactions : quand le moteur réécrit la une, il ne se contente plus d’indexer l’actualité, il commence à la reformuler.

Ce que Google Search teste exactement : une réécriture, pas un simple « raccourci »

Jusqu’ici, Google pouvait tronquer un titre, ou en adapter la présentation pour des raisons de mise en page. Là, le changement est plus radical : dans certains cas, Google Search affiche un titre alternatif généré automatiquement, qui peut modifier le ton — voire le sens — de l’article avant même le clic.

Google présente l’initiative comme une « expérience petite et ciblée » destinée à mieux faire correspondre les résultats aux requêtes des utilisateurs, sans préciser l’ampleur du test.

Dans la presse, le titre n’est pas un embellissement : c’est un contrat. Il fixe l’angle, la nuance, l’intention éditoriale. Quand Google substitue un titre à celui du média, il déplace la voix (style, vocabulaire, prudence journalistique), il peut sur-simplifier des formulations volontairement précises, et surtout, en cas d’erreur, le lecteur risque d’attribuer la faute au média, pas au moteur.

Ce n’est pas théorique : The Verge explique avoir constaté des titres réécrits qui ne reflétaient plus correctement l’angle ou le contenu, et souligne l’absence de signalement clair côté interface.

Discover a déjà servi de laboratoire (avec des ratés)

Ce test dans Google Search n’arrive pas de nulle part. Depuis plusieurs mois, Google expérimente dans Discover des titres et extraits réécrits par IA — un terrain plus « feed » que « recherche », donc plus permissif… jusqu’à ce que des erreurs et formulations trompeuses soient pointées publiquement.

Le passage de Discover aux « 10 liens bleus » change l’échelle symbolique : ce qui était un test dans un flux devient un test sur l’interface la plus structurante du web.

Ce que Google explore ici, c’est une logique très « IA » : optimiser l’interface pour la requête, quitte à remodeler le contenu de présentation. Pour Google, l’argument est simple : un titre « plus pertinent » pourrait améliorer la compréhension et le taux de clic. Pour les éditeurs, c’est un glissement : le moteur ne se contente plus d’être un canal, il devient co-éditeur de la vitrine.

Et dans un contexte déjà tendu — AI Overviews, résumés, baisse de trafic, rapports de force publicitaires — ce type d’ajustement est perçu comme une nouvelle couche d’intermédiation. Ces derniers mois, des organisations de presse ont d’ailleurs porté plainte/alerté des régulateurs en Europe au sujet des usages de l’IA dans la recherche et de leurs effets économiques sur la presse.

En clair : si l’IA commence à réécrire les titres, elle ne change pas seulement la manière dont on trouve l’information. Elle change la manière dont on la comprend avant même de l’ouvrir.