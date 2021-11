Microsoft Visual Studio Code est désormais disponible sous forme d’application Web

« Apporter VS Code au navigateur est la réalisation de la vision originale pour le produit. C’est aussi le début d’une toute nouvelle vision. Un éditeur éphémère disponible pour toute personne disposant d’un navigateur et d’une connexion Internet est la base d’un avenir où nous pouvons vraiment éditer n’importe quoi de n’importe où », a ajouté le géant de Redmond.

Dans l’article de blog, Microsoft a expliqué divers scénarios dans lesquels les développeurs peuvent tirer parti de la version Web de VSCode. Il s’agit notamment de l’affichage et de l’édition de fichiers locaux pour prendre des notes rapides, de la création d’applications HTML, JavaScript et CSS côté client en combinaison avec les outils du navigateur pour le débogage, et de l’édition de code sur des systèmes qui ne permettent pas aux utilisateurs d’installer facilement VSCode, comme sur les anciens Chromebooks qui n’ont jamais reçu de support Linux.