Xiaomi lance sa gamme Mijia en Europe : une maison connectée plus intelligente et intuitive

Déjà bien implantée sur le marché des smartphones et des objets connectés, Xiaomi renforce sa présence dans l’électroménager intelligent avec l’arrivée de sa gamme Mijia en Europe.

Présentés officiellement ce mercredi 24 septembre à Munich, deux produits phares inaugurent cette offensive : le réfrigérateur Mijia Cross Door 502L et le lave-linge séchant Mijia Pro 9 kg.

Ces appareils, pensés pour s’intégrer dans l’écosystème « Human × Car × Home », marquent une nouvelle étape dans la vision domotique de Xiaomi, où intelligence, connectivité et simplicité d’usage convergent pour faciliter la vie quotidienne.

Mijia Cross Door 502L : un réfrigérateur polyvalent, design et intelligent

Avec une capacité généreuse de 502 litres, le Mijia Cross Door répond aux besoins des familles modernes en combinant espace modulable et technologies de conservation avancées.

L’utilisateur peut ajuster les zones de température selon ses préférences, notamment grâce à une zone iFresh réglable entre -1°C et 5 °C, idéale pour les viandes, poissons ou produits frais. En complément, les modes Automatique, Super Refroidissement et Super Congélation offrent une gestion flexible selon les usages.

Xiaomi intègre également la technologie Ag+ Fresh, qui limite les mauvaises odeurs et ralentit le développement des bactéries, garantissant ainsi une meilleure conservation des aliments.

Enfin, le design est aussi fonctionnel qu’élégant : les portes s’ouvrent à 90°, permettant un accès optimisé même dans des cuisines étroites. Le Wi-Fi intégré permet un contrôle à distance via l’application Xiaomi Home, qui alerte aussi en cas de porte restée ouverte.

Mijia Pro 9 kg : un lave-linge séchant tout-en-un, puissant et économe

Pensé pour s’intégrer discrètement dans tous les intérieurs, le lave-linge séchant Mijia Pro 9 kg impressionne par sa profondeur réduite (57 cm) et son tambour extra-large de 525 mm, parfait pour les grandes familles ou les adeptes du batch washing.

Doté de la technologie Power Wash (en modes Smart et Cold), il assure un lavage en profondeur et silencieux, tout en consommant 25 % d’énergie en moins que les exigences de la classe A européenne. Le système Dual Auto Dosing ajuste automatiquement la dose de lessive et d’adoucissant selon la charge et le programme, pour optimiser le nettoyage sans gaspillage.

Côté hygiène, Xiaomi ne fait pas l’impasse : bac à lessive autonettoyant, rinçage automatique du tambour, désinfection thermique et élimination des peluches sont autant de routines intégrées pour préserver la propreté de l’appareil… et du linge.

Un écosystème AIoT complet et connecté

Les deux appareils sont intégrés nativement à Xiaomi Home, ce qui permet :

Un pilotage à distance (température, lancement de programme, alertes),

Des mises à jour logicielles OTA (over-the-air),

Et une compatibilité avec Google Assistant et Alexa pour un contrôle vocal simple et rapide.

Cette interopérabilité avec l’écosystème Xiaomi AIoT incarne la volonté de la marque de centraliser l’expérience domestique dans une interface unifiée, évolutive et intelligente.

Disponibilité et prix

Pour le moment, Xiaomi n’a pas encore communiqué les prix ni les dates de disponibilité pour la France, mais promet une annonce d’ici fin 2025.

Xiaomi accélère sur la maison connectée avec une offre Mijia ambitieuse

En lançant ses produits Mijia sur le marché européen, Xiaomi montre clairement son ambition : devenir un acteur clé de la maison connectée, en alliant design, technologie et efficacité énergétique.

Avec des appareils intelligents, intuitifs et intégrés à son écosystème global, la marque cherche à simplifier la vie des utilisateurs, tout en leur permettant de gagner du temps, de l’énergie et du confort.