Accueil » Google Mixboard : un nouvel outil IA pour créer des moodboards et explorer vos idées

Google Mixboard : un nouvel outil IA pour créer des moodboards et explorer vos idées

Google Mixboard : un nouvel outil IA pour créer des moodboards et explorer vos idées

Google continue d’étendre l’usage de l’intelligence artificielle à des domaines créatifs avec Google Mixboard, un outil expérimental disponible en bêta publique aux États-Unis.

Cette nouvelle application permet de créer facilement des moodboards interactifs, en combinant images, textes et génération visuelle grâce au modèle Gemini 2.5 Flash.

Google Mixboard : Un espace créatif assisté par l’IA

Google Mixboard se présente comme une toile ouverte, où l’utilisateur peut :

démarrer un projet à partir d’un prompt textuel ou d’un modèle préconstruit,

importer ses propres images,

ou générer des visuels avec des descriptions comme « montre-moi des assiettes et tasses dans un style Memphis » ou « planifier une fête d’automne dans mon salon ».

Le format rappelle FigJam ou Firefly Boards d’Adobe, mais avec l’avantage d’une intégration poussée des outils IA de Google.

Fonctions principales de Mixboard

Google met en avant plusieurs fonctionnalités pensées pour accélérer l’idéation :

Création visuelle par IA : génération d’images uniques ou de déclinaisons à partir d’un prompt.

Édition en langage naturel : ajuster des images, les combiner ou appliquer de petites retouches simplement en écrivant une commande.

Itération rapide : boutons « Regenerate » et « More like this » pour explorer différentes versions d’un design.

Texte contextuel : création de légendes, notes ou descriptions adaptées aux visuels du board.

Inspiration illimitée : Mixboard peut servir à la décoration d’intérieur, la préparation d’événements, le brainstorming produit ou même des projets DIY.

Disponibilité

Pour l’instant, Google Mixboard est accessible en bêta publique uniquement aux États-Unis, via le site labs.google.com/mixboard. Google précise qu’il s’agit d’un « early experiment », destiné à rendre l’exploration d’idées plus simple et accessible à tous.

Avec Google Mixboard, Google fait un pas de plus vers les outils de co-création assistés par IA. L’application combine la puissance de Gemini 2.5 Flash pour la génération visuelle et une interface intuitive, pensée pour tous ceux qui veulent explorer des concepts rapidement, que ce soit pour un projet professionnel ou simplement pour s’amuser.

Reste à voir si Google choisira de déployer Google Mixboard à l’international et de l’intégrer durablement dans son écosystème aux côtés de Google Photos, Drive et Workspace.