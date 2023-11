FigJam de Figma ajoute de puissantes fonctions d’IA sans coût supplémentaire

Introduite pour la première fois en 2021, FigJam de Figma reçoit la fonctionnalité la plus importante qu’elle pourrait ajouter en 2023 : les capacités d’intelligence artificielle. À partir d’aujourd’hui, la société met gratuitement cette version bêta ouverte à la disposition des clients de tous les niveaux.

L’idée est que FigJam AI peut réduire le temps de préparation nécessaire pour créer manuellement ces projets de tableau blanc collaboratif à partir de zéro, laissant aux designers le temps de se concentrer sur des tâches plus urgentes.

Selon Figma, FigJam est un espace permettant aux équipes de se rencontrer, d’improviser et de travailler. En aidant les membres de l’équipe à réfléchir et à planifier d’une manière plus engageante, ces nouvelles fonctionnalités d’IA aideront les gens à briser la glace avec le tableau blanc et à le personnaliser en fonction des besoins de l’équipe en seulement une seconde.

Avec FigJam AI, la plateforme se concentrera sur trois fonctions principales :

Générer : Passer d’un canevas vierge à un modèle ou une visualisation personnalisé(e) à l’aide d’une simple invite. Cela permettra de réduire le travail de préparation, de faciliter des réunions plus amusantes et engageantes, et de vous aider à communiquer visuellement.

Trier : Regroupez automatiquement les notes autocollantes en thèmes clés, ce qui vous permettra de passer moins de temps à organiser et plus de temps à vous concentrer sur les grandes idées, tout en identifiant les sujets qui ont le vent en poupe.

Résumez : Créez un résumé à partir d’une mer de stickies — l’équivalent virtuel des vraies notes autocollantes pour noter des idées — en un seul clic. Cela vous aide à clarifier les principaux points à retenir et à vous aligner sur les prochaines étapes.

Dans la présentation nous pouvons voir comment les utilisateurs peuvent faire une synchronisation hebdomadaire, planifier un projet en trois parties, créer un diagramme de Gantt, ou même créer un appel 1:1 avec toutes les bases d’une présentation prête. De plus, grâce aux widgets et plugins FigJam — il y en a plus de 1 500 — vous pouvez rendre la présentation plus interactive et attrayante pour tous les participants.

Une fonction très utile

En fin de compte, FigJam permet de partager des idées avec votre équipe, et vous pouvez le faire lors d’un appel Zoom/Microsoft Teams/Google Meet ou à l’aide de votre iPhone, iPad ou navigateur.

Vous pouvez en savoir plus sur FigJam depuis ce lien, et découvrir comment vous pouvez tirer parti de ces nouvelles fonctionnalités, comme le font déjà les équipes de Netflix, Spotify et Stripe.