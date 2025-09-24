Accueil » Google Play Store : une mise à jour massive boostée par l’IA pour les gamers

Google Play Store : une mise à jour massive boostée par l’IA pour les gamers

Google vient d’annoncer une refonte majeure de son Play Store, et ce n’est plus seulement une boutique d’applications. Avec l’intégration de son assistant Gemini Live et de nouvelles fonctionnalités dédiées aux joueurs, le Play Store se transforme en un véritable hub personnalisé pour le divertissement et le gaming.

Gemini Live débarque dans vos jeux

La nouveauté la plus marquante pour les joueurs est l’arrivée de Gemini Live directement dans les jeux mobiles. Concrètement, un nouvel overlay s’affichera au-dessus des jeux téléchargés depuis le Play Store, permettant de demander de l’aide à l’IA sans quitter votre partie.

Comme sur le Gaming Copilot de Microsoft, Gemini sera capable de « voir » ce qu’il y a à l’écran et de fournir des astuces adaptées en temps réel. Vous pourrez poser vos questions à l’oral, et l’assistant vous répondra de vive voix.

En plus de l’assistant, ce nouvel overlay affichera vos récompenses, offres spéciales et succès en un seul endroit.

Un Play Store pensé pour les joueurs

Google ne s’arrête pas là. Avec cette mise à jour, le Play Store devient une plateforme de gaming unifiée :

Un profil gamer fait son apparition , avec suivi de vos stats et succès sur mobile et PC, personnalisable avec un avatar généré par IA.

, avec suivi de vos stats et succès sur mobile et PC, personnalisable avec un avatar généré par IA. Les Play Games Leagues permettront de défier d’autres joueurs sur des titres populaires comme Subway Surfers, avec des récompenses en Play Points à la clé.

Une intégration complète PC : après trois ans de bêta, plus de 200 000 jeux Google Play peuvent désormais être lancés sur ordinateur.

Une expérience plus personnalisée

Le reste du Play Store se met aussi à l’IA :

Un nouvel onglet « Vous » regroupera tout votre contenu et vos recommandations personnalisées.

La fonction Recherche guidée permet de rechercher par objectif (« trouver un logement », « apprendre l’espagnol ») et propose des applis organisées par thème.

De nouvelles pages de jeux enrichies présenteront vos progrès, vos succès et les mises à jour des développeurs.

Dans certains marchés, il sera même possible de poser et répondre à des questions sur la page d’un jeu, créant une sorte de FAQ communautaire intégrée.

Avec l’intégration de Gemini Live, l’arrivée des profils gamers, et l’expansion de Google Play Games sur PC, Google envoie un message clair : le Play Store n’est plus seulement une vitrine, mais un écosystème de divertissement personnalisé.

De l’assistant IA qui vous guide en pleine partie aux ligues compétitives récompensées, la mise à jour pourrait séduire aussi bien les joueurs occasionnels que les passionnés.