Google Play Store : l’onglet Vous centralise vos contenus et recommandations

Google continue de transformer son Play Store en une plateforme plus personnalisée et interactive. Après avoir annoncé l’arrivée de Gemini Live dans les jeux mobiles, la firme de Mountain View dévoile aujourd’hui le nouvel onglet Vous, pensé comme un “base d’attache” centralisé pour les utilisateurs.

Google Play Store : Un tableau de bord personnalisé

Selon Google, l’onglet Vous servira de véritable centre de contrôle où l’on retrouvera :

ses statistiques Google Play (progrès et activités),

ses récompenses et abonnements,

des mises à jour personnalisées,

ainsi que des recommandations de contenus pertinents.

En clair, plus besoin de naviguer dans plusieurs menus : toutes vos informations de compte et vos contenus favoris seront réunis au même endroit.

Pas seulement pour les joueurs

Si les recommandations gaming restent au cœur de l’expérience, Google a précisé que l’onglet Vous ira plus loin. Il proposera aussi des suggestions adaptées à vos autres usages et centres d’intérêt :

des livres audio à découvrir,

la possibilité de reprendre facilement vos lectures de romans numériques ou vos podcasts là où vous les aviez laissés,

et plus globalement, un accès simplifié à tous les contenus déjà consommés via le Play Store.

Déploiement progressif

Le nouvel onglet Vous commencera à être déployé cette semaine dans certains pays, en priorité ceux qui participent déjà au programme Play Points. Une extension plus large est prévue à partir du 1er octobre 2025.

Google n’a pas encore précisé la liste complète des pays concernés dans ce premier déploiement.

Avec ce nouvel onglet Vous, Google renforce sa stratégie de personnalisation. Après l’annonce du Gemini Live overlay pour les jeux, le Play Store confirme son ambition de devenir un hub centralisé pour toutes vos expériences numériques : jeux, livres, podcasts et abonnements.

Un moyen malin de fidéliser les utilisateurs, qui n’auront plus besoin de jongler entre différentes applis pour suivre leurs contenus préférés.