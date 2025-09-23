vivo X300 et X300 Pro : design officiel et coloris révélés avant le lancement

Le 13 octobre, vivo lèvera le voile sur sa nouvelle série phare vivo X300, en Chine. À quelques jours de l’événement, la marque a publié des images officielles confirmant le design et les coloris des deux modèles, le vivo X300 et le vivo X300 Pro.

Voici un premier aperçu complet.

vivo 300 : Des finitions premium inspirées de la nature

Le vivo X300 Pro sera proposé en quatre teintes naturelles : Wilderness Brown, Simple White, Free Blue et Pure Black. Tous les modèles bénéficient d’une finition en verre velours associée à un procédé de sculpture à froid, qui améliore la prise en main et ajoute une texture élégante.

Côté format, le vivo X300 Pro affiche une épaisseur de 7,99 mm avec un écran plat de 6,78 pouces et un cadre métallique aux bords nets.

De son côté, le vivo X300 standard se distingue par sa compacité : 6,31 pouces, 7,95 mm d’épaisseur, et quatre coloris distincts (Lucky Color, Cozy Purple, Free Blue, Pure Black). Lui aussi adopte le verre velours et le métal pour un rendu haut de gamme.

Zoom longue portée avec l’accessoire Zeiss

Les vivo X300 et vivo X300 Pro seront compatibles avec le téléconvertisseur Zeiss 2.35x, déjà aperçu sur le vivo X200 Ultra. Cet accessoire exploite une structure optique Kepler à 13 éléments en verre, permettant d’obtenir une focale équivalente 200 mm avec une ouverture f/2.3. Résultat : une clarté renforcée pour les photos de concert ou de paysages lointains.

Le vivo X300 embarque un capteur principal Zeiss de 200 mégapixels couplé à un téléobjectif de 50 mégapixels.

Le vivo X300 Pro, quant à lui, monte encore en gamme avec un téléobjectif Zeiss APO de 200 mégapixels (85 mm), et un capteur principal Sony LYT-828 de 50 mégapixels, ouverture f/1.57, taille 1/1.28 pouce. Une combinaison qui promet des performances de très haut niveau, notamment en basse lumière et pour les portraits détaillés.

Puissance et logiciel : Dimensity 9500 et OriginOS 6

Les deux modèles reposent sur le nouveau SoC MediaTek Dimensity 9500, épaulé par le processeur d’imagerie maison vivo V3+. Le tout tourne sous OriginOS 6, qui devrait introduire de nouvelles optimisations en photo et en fluidité système.

Les prix officiels seront dévoilés lors de l’événement du 13 octobre.

Avec ses nouveaux coloris inspirés de la nature, ses finitions haut de gamme et son arsenal photo Zeiss, la série vivo X300 s’annonce comme un concurrent sérieux aux autres flagships de fin 2025. Entre design raffiné, capteurs jusqu’à 200 mégapixels et compatibilité avec le téléconvertisseur 200 mm, vivo confirme sa volonté de rester le champion de l’imagerie mobile.