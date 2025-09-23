CMF Headphone Pro : Nothing tease son nouveau casque audio modulable

À peine quelques jours après la sortie des Nothing Ear (3), la marque de Carl Pei prépare déjà son prochain produit audio. Cette fois-ci, c’est via CMF, sa sous-marque abordable, que Nothing dévoile son nouveau casque sans fil : le CMF Headphone Pro, attendu pour le 29 septembre.

CMF Headphone Pro: Un casque décliné en couleurs vives

Les premiers teasers publiés par Nothing montrent plusieurs coloris, dans la lignée de l’ADN de CMF : un vert clair, un orange vif, mais aussi une version plus sobre en gris. L’idée est claire : séduire aussi bien les amateurs de design audacieux que ceux qui préfèrent la discrétion.

Le casque arbore également de nombreux boutons, dont un mystérieux « energy slider » — une nouveauté dont la fonction reste inconnue, mais qui rappelle l’approche innovante déjà vue sur le micro avancé du Ear (3).

On distingue aussi une molette de défilement qui devrait logiquement servir au réglage du volume.

Un design modulaire et personnalisable

Les teasers laissent entendre que les coussinets d’oreilles seront interchangeables, permettant de mixer les couleurs ou de les remplacer facilement en cas d’usure. Nothing insiste sur le slogan « remix everything », ce qui suggère une vraie volonté de mettre la personnalisation au centre du produit.

Une courte vidéo montre d’ailleurs un coussinet qui se verrouille par simple rotation, confirmant un système simple et accessible. Il est probable que CMF propose des coussinets supplémentaires en accessoire, afin d’encourager les utilisateurs à jouer avec les styles.

Un prix décisif

Reste la question essentielle : le prix. CMF étant une gamme plus abordable que Nothing, on peut s’attendre à un tarif compétitif. Mais pour convaincre, le CMF Headphone Pro devra trouver l’équilibre entre qualité sonore, design innovant et prix accessible.

Si Nothing réussit ce pari, le casque pourrait rapidement séduire aussi bien les amateurs de personnalisation que ceux qui cherchent un bon rapport qualité/prix sur le marché des casques audio sans fil.

Avec son design modulaire, ses coloris vifs et ses fonctionnalités inédites, le CMF Headphone Pro a tout pour se démarquer. Reste à voir si la qualité audio et le prix suivront la promesse. Réponse le 29 septembre, lors de l’annonce officielle.