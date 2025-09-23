iPhone Air : iFixit révèle un smartphone ultra-fin mais étonnamment réparable

Avec ses 5,64 mm d’épaisseur, l’iPhone Air est officiellement le smartphone le plus fin jamais conçu par Apple. Mais derrière ce profil ultra-fin, comment la marque a-t-elle organisé ses composants ?

Le démontage détaillé d’iFixit apporte des réponses, et la surprise est de taille : finesse ne rime pas forcément avec fragilité ni mauvaise réparabilité.

iPhone Air : Une architecture interne centrée sur la batterie

Contrairement aux iPhone classiques, l’iPhone Air adopte une organisation inédite. Le centre du téléphone est occupé presque entièrement par la batterie, tandis que la carte logique est placée au-dessus.

Cette approche réduit les composants empilés et les contraintes mécaniques, limitant ainsi les risques de torsion qui avaient marqué les anciens modèles fins, comme l’iPhone 6 Plus.

Une réparabilité simplifiée

L’un des points forts relevés par iFixit est son arbre de démontage plat : aucune pièce ne bloque l’accès aux autres. Résultat : l’écran et la batterie sont facilement accessibles. Les principaux composants sont modulaires, et Apple a opté pour une conception avec vis et clips, ce qui facilite le remontage.

La batterie de l’iPhone Air affiche une capacité de 12,26 Wh, soit 28 % du poids total du smartphone. Elle est protégée par une coque métallique et fixée grâce à des bandes adhésives électro-détachables, permettant un retrait sécurisé. Petit détail intéressant : elle reprend la même cellule que celle du pack MagSafe d’Apple.

Les autres composants clés

Sous la coque, on retrouve la puce A19 Pro, le modem C1X, et la puce Wi-Fi N1. L’appareil photo reste unique à l’arrière, et le port USB-C profite d’un logement en titane imprimé en 3D, réduisant de 33 % la quantité de matériau utilisée. Enfin, la structure en titane renforce la zone centrale, même si les extrémités, percées de passe-antennes en plastique, restent un peu plus vulnérables.

Lors des tests de flexion, la partie centrale s’est montrée très robuste grâce au titane, confirmant la solidité du design. Les zones hautes et basses restent plus fragiles, mais globalement, Apple réussit à concilier finesse extrême et résistance correcte.

Score de réparabilité : 7/10

Selon iFixit, l’iPhone Air décroche une note de 7/10. Parmi les points positifs :

remplacement de batterie simplifié,

composants modulaires,

conception à vis et clips favorisant le remontage,

documentation et pièces détachées disponibles via Apple.

Le démontage de l’iPhone Air prouve qu’un design ultrafin n’est pas forcément synonyme de cauchemar en réparabilité. Avec sa batterie facile à remplacer, ses composants modulaires et sa solidité assurée par le titane, Apple réussit un équilibre rare entre élégance, durabilité et entretien.