Accueil » Withings et Clue unissent leurs forces pour révolutionner la santé féminine connectée

Withings et Clue unissent leurs forces pour révolutionner la santé féminine connectée

Withings et Clue unissent leurs forces pour révolutionner la santé féminine connectée

Avec l’explosion des objets connectés dans le domaine de la santé, Withings et Clue annoncent un partenariat stratégique qui place la santé menstruelle et hormonale des femmes au cœur de l’innovation digitale.

Grâce à l’intégration de la ScanWatch 2 avec l’application Clue Plus, les femmes peuvent désormais suivre leur cycle, leur température, leur sommeil, leur stress et bien plus encore — le tout dans un écosystème fiable, sécurisé et pensé pour elles.

Une collaboration engagée au service du bien-être féminin

Clue, l’application de suivi de cycle numéro 1 conçue par des femmes, s’associe à Withings, pionnier mondial de la santé connectée, pour offrir une expérience de santé intégrée. Ce partenariat vise à rendre visible ce qui était jusqu’à présent trop souvent ignoré : l’impact des hormones sur tous les aspects du quotidien.

Grâce à la ScanWatch 2, les données physiologiques sont désormais prises en compte dans l’analyse du cycle menstruel, ouvrant la voie à un suivi plus personnalisé, plus scientifique et plus pertinent.

Une offre exclusive pour marquer le lancement

Pour accompagner ce lancement, une offre spéciale est proposée sur Withings.com : La montre ScanWatch 2 + 1 an d’abonnement Clue Plus est proposée à 359,95 €, soit une réduction de 75 % sur Clue Plus.

De plus, les membres Clue Plus bénéficient de 10 % de réduction sur une large sélection de produits Withings, accessibles dans la section « Clue Perks » de l’application. Tous les achats incluent également 1 mois gratuit à Withings+, l’abonnement premium de l’app Withings.

ScanWatch 2 + Clue Plus : le duo intelligent qui redonne le pouvoir aux femme

De la puberté à la ménopause en passant par la grossesse, les fluctuations hormonales jouent un rôle central sur la santé physique et émotionnelle. L’association des données Clue Plus (cycle, émotions, symptômes) avec les capteurs de ScanWatch 2 (température, fréquence cardiaque, stress, sommeil) permet une lecture croisée inédite.

Les utilisatrices peuvent ainsi :

Détecter des schémas cycliques personnels,

Comprendre les effets du cycle sur leur énergie, leur sommeil ou leur humeur,

Recevoir des conseils cliniquement validés,

Et prendre des décisions éclairées pour leur santé.

Suivi de la grossesse et fertilité

Grâce à l’algorithme Clue Conceive, validé par des experts en fertilité, les femmes peuvent identifier leurs périodes les plus fertiles et ajuster leur mode de vie.

En parallèle, la ScanWatch 2 suit les paramètres clés : qualité du sommeil, stress, fréquence cardiaque, activité physique — autant d’éléments essentiels pour maximiser les chances de conception ou pour vivre une grossesse plus sereine.

Périménopause : anticiper et comprendre

Avec Clue Périménopause et la TempTech 24/7 de Withings, il devient possible de détecter les variations hormonales caractéristiques de cette phase complexe : bouffées de chaleur, fatigue, troubles du sommeil… tout est mesuré et contextualisé.

L’abonnement Clue Plus débloque des fonctionnalités exclusives :

Suivi personnalisé du cycle menstruel,

Prédictions avancées sur 12 mois,

Contenus validés cliniquement sur les hormones, la grossesse, la périménopause, etc.

Analyse des émotions, symptômes, douleurs, en lien avec les phases du cycle.

Clue est également reconnu pour sa transparence en matière de protection des données : aucune vente de données à des tiers, conformité RGPD, et un hébergement sécurisé des informations de santé.

Le partenariat entre Clue et Withings est bien plus qu’une opération marketing : c’est une réponse concrète à un besoin de reconnaissance des spécificités physiologiques féminines dans les outils de santé connectée.

En combinant la science des cycles menstruels à la technologie de santé 24/7, ScanWatch 2 + Clue Plus forment un écosystème complet, sécurisé, et profondément utile.

À l’heure où la santé personnalisée devient un enjeu clé, cette collaboration fait figure de modèle à suivre.