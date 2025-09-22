Samsung retarde son premier Galaxy Z TriFold, priorité au casque XR Project Moohan

Samsung avait prévu de frapper fort cet automne avec deux lancements futuristes majeurs : son premier smartphone à triple pli, le Galaxy Z TriFold, et son casque XR Project Moohan.

Finalement, seul le casque sera au rendez-vous le 21 octobre, tandis que le smartphone à triple pli Galaxy Z TriFold devra patienter jusqu’à la fin novembre.

Project Moohan: priorité à la XR

D’après ETNews, Samsung présentera officiellement son casque Project Moohan XR le 21 octobre. Conçu comme une réponse directe aux Meta Quest et à l’Apple Vision Pro, il embarque :

le Snapdragon XR2+ Gen 2,

un écran haute résolution,

un suivi avancé des yeux et des mains,

des contrôles assistés par IA,

et une compatibilité avec un large catalogue d’applications Android.

Avec ces atouts, Samsung espère s’imposer comme un acteur majeur du marché de la réalité mixte.

Galaxy Z TriFold : une attente prolongée

Le retard ne serait pas lié à un abandon du projet, mais plutôt à des contrôles qualité supplémentaires. Samsung souhaite aussi donner à chaque produit son moment de gloire, sans que l’un n’éclipse l’autre.

Leader incontesté des smartphones pliables classiques avec sa gamme Galaxy Z Fold, Samsung veut franchir une nouvelle étape avec un appareil à triple pli, bien plus complexe à concevoir. En espaçant les sorties, la marque maximise l’impact médiatique et s’assure de garder l’attention des consommateurs sur ses innovations tout au long de la fin d’année.

Deux lancements phares en vue

Plutôt que de les regrouper, Samsung mise donc sur une double offensive en deux temps :

Octobre 2025 : lancement de Project Moohan XR.

Novembre 2025 : présentation du Galaxy Z TriFold.

Une stratégie qui permettra à la firme coréenne de conclure l’année avec deux vitrines technologiques majeures, sur deux segments en pleine effervescence.