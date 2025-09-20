Huawei MatePad 12 X: un compromis ambitieux entre productivité et divertissement

Huawei a profité de la présentation de la Watch GT 6 pour lever le voile sur sa nouvelle tablette haut de gamme : la MatePad 12 X. Avec son écran PaperMatte, son stylet M-Pencil Pro et ses 6 haut-parleurs, l’appareil cherche à séduire les pros de la créativité et de la productivité.

Mais face aux nombreuses tablettes déjà présentes dans le catalogue Huawei, difficile de savoir à qui elle s’adresse vraiment.

Design premium et finesse record

La Huawei MatePad 12 X reprend les lignes du MatePad Air lancé en Chine, mais arrive à l’international sous un nouveau nom. Son design séduit immédiatement avec un châssis entièrement en métal qui mesure seulement 5,9 millimètres d’épaisseur et affiche un poids plume de 555 grammes.

Elle se veut donc élégante, robuste et facile à transporter.

L’un des grands atouts de cette tablette est son écran LCD de 12 pouces qui propose une résolution 2.8K et peut atteindre un taux de rafraîchissement de 144 Hz avec la gestion du VRR. La luminosité monte jusqu’à 1000 nits, ce qui assure une excellente lisibilité même en extérieur.

La certification TÜV Rheinland garantit en outre une réduction significative de la lumière bleue afin de protéger les yeux lors des longues sessions d’utilisation. Pour les amateurs de lecture et d’écriture au stylet, Huawei propose également une version avec écran PaperMatte, qui limite les reflets et améliore le confort visuel.

Performances et autonomie

Côté performances, la MatePad 12 X bénéficie d’un système de dissipation thermique avancé reposant sur une chambre à vapeur 3D et un procédé PCBA 3D, ce qui lui permet de maintenir un haut niveau de performance, Huawei annonçant un gain d’efficacité de 27 %. La tablette embarque une généreuse batterie de 10 100 mAh, compatible avec la charge rapide filaire de 66 W, ce qui assure une autonomie confortable pour les longues journées de travail ou de divertissement.

Elle est proposée avec 12 Go de RAM et 256 Go de stockage interne, et tourne sous HarmonyOS 4.3. Pour la connectivité, elle est compatible avec le Wi-Fi 7 et le Bluetooth 5.2, et dispose d’un port USB 3.1.

Enfin, un système audio composé de 6 haut-parleurs vient compléter cette fiche technique, offrant une immersion sonore adaptée aussi bien au visionnage de films qu’aux visioconférences.

Accessoires et productivité

Pour renforcer son orientation professionnelle, Huawei accompagne la MatePad 12 X de deux accessoires en option. Le M-Pencil Pro, un stylet pensé pour les créatifs comme pour les preneurs de notes, offre des menus productifs enrichis, de nouvelles commandes gestuelles et une meilleure intégration logicielle. Ces nouveautés semblent surtout réservées aux applications maison Huawei (GoPaint, Notes, etc.), ce qui réduit l’intérêt si tu relies ton travail à des apps Google ou tierces.

De son côté, le clavier magnétique intelligent transforme la tablette en véritable poste de travail portable, la rapprochant ainsi de l’expérience d’un ordinateur ultraportable.

Prix et disponibilité

La Huawei MatePad 12 X est proposée en deux coloris, Verte et Blanche. Elle est déjà disponible à la vente à 649,99 €. Les accessoires comme le stylet M-Pencil Pro et le clavier magnétique sont vendus séparément.

Avec la MatePad 12 X, Huawei entend séduire un public à la recherche d’une tablette haut de gamme à la fois fine, performante et orientée productivité. Entre son écran 2.8K à 144 Hz, son autonomie solide, ses accessoires dédiés aux professionnels et son design premium, elle se positionne comme une alternative crédible aux iPad et Galaxy Tab haut de gamme.