Huawei Watch D2 : Comment une montre peut-elle surveiller votre cœur ?

Présentée en grande pompe lors du Congrès 2025 de la Société Européenne de Cardiologie (ESC), la nouvelle Huawei Watch D2 ne se contente pas d’être une montre connectée. Elle s’affirme comme un outil de suivi cardiovasculaire de pointe, à la croisée de la technologie médicale et de l’innovation grand public.

Avec des fonctionnalités comme le suivi de la tension artérielle sur 24 heures, la détection des arythmies et une technologie TruSense™ repensée, cette nouvelle génération entend poser un nouveau standard dans la santé connectée.

Huawei Watch D2 : Une réponse concrète à un enjeu mondial

Avec plus de 245 millions de patients hypertendus dans le monde, dont une large partie ignorent leur condition, la Huawei Watch D2 se positionne comme un outil de prévention essentiel. Grâce à ses certifications CE MDR en Europe et NMPA en Chine, elle franchit une étape significative vers une démocratisation du suivi médical ambulatoire.

Ce n’est pas qu’un gadget. La Watch D2 est la première montre connectée certifiée médicalement pour la surveillance de la tension artérielle au poignet, avec la capacité d’effectuer des mesures automatiques et cycliques, y compris pendant le sommeil.

Validée par la communauté médicale internationale

L’approche de Huawei ne se limite pas à la technologie : elle s’appuie également sur la validation par des experts mondiaux. Le Professeur George Stergiou, figure majeure dans le domaine de l’hypertension, a salué la conformité de la Watch D2 avec la norme AAMI/ESH/ISO — un gage de fiabilité rarement atteint dans l’univers du wearable.

De son côté, le Professeur Junbo Ge de l’Université Fudan a mis en avant l’utilité clinique de la montre, notamment pour le suivi de l’ECG, de la variabilité de la fréquence cardiaque (HRV), et de la pression artérielle sur le long terme.

Un suivi santé fluide et intelligent avec TruSense

La Huawei Watch D2 bénéficie de la toute dernière version du système TruSense, qui offre une mesure continue et contextuelle de nombreux indicateurs : tension artérielle, fréquence cardiaque, saturation en oxygène (SpO₂) et plus encore.

L’algorithme ajuste intelligemment les moments de mesure selon les rythmes circadiens, en programmant les relevés aux heures clés (8h, 16h et pendant la nuit), sans perturber les activités quotidiennes.

Détection des arythmies : un pas de plus vers la cardiologie accessible

La grande nouveauté de cette édition réside dans l’intégration de la détection des arythmies par onde de pouls, désormais certifiée CE (à des fins de bien-être uniquement). La montre est capable de repérer les irrégularités cardiaques, comme la fibrillation auriculaire, en temps réel et sur une large durée. L’utilisateur peut ainsi être alerté à la moindre anomalie, même en dehors d’un cadre médical.

Huawei annonce également une compatibilité multiplateforme (iOS, Android et HarmonyOS), renforçant l’accessibilité de cette technologie. À ce jour, cette fonctionnalité est disponible dans 32 pays, avec des déploiements récents en Australie ou en Arabie Saoudite.

Un design alliant confort et élégance

Côté esthétique, la Huawei Watch D2 conserve son design compact et léger, mais s’offre une nouvelle édition bleue sophistiquée qui rejoint les classiques noir et blanc. Avec 10 grammes de moins que les générations précédentes, elle se fait oublier au poignet, tout en intégrant un bracelet inspiré de la peau de requin, pensé pour le confort au quotidien.

Son design unibody de 26 mm et son système de bracelet à libération rapide confirment sa volonté d’allier ergonomie et style, dans un produit à porter aussi bien au bureau qu’en consultation.

Précommandes et disponibilité

La Huawei Watch D2 est disponible à l’international dès aujourd’hui au prix de 400 euros. Les premiers acheteurs bénéficieront d’un bon de réduction de 30 € sur leur achat. Une offre de lancement qui pourrait bien séduire un public de plus en plus attentif à sa santé — sans passer par un cabinet médical.

Avec la Huawei Watch D2, la frontière entre smartwatch et dispositif médical s’amenuise. Loin de se limiter aux classiques du fitness, cette nouvelle génération place la santé cardiovasculaire au cœur de l’expérience utilisateur, avec un niveau de précision inédit sur le marché.

Huawei prouve une fois encore qu’il est l’un des acteurs les plus sérieux dans le domaine du wearable santé, capable de conjuguer design, innovation et fiabilité médicale. Reste à savoir si cette montre saura séduire un public large, au-delà des professionnels ou des patients déjà concernés par l’hypertension.