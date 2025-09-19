Accueil » Google Gemini : vous pouvez désormais partager vos Gems comme des fichiers Drive

Bonne nouvelle pour les utilisateurs de Gemini, l’IA de Google : il est enfin possible de partager vos Gems personnalisés avec d’autres personnes, un peu comme on le fait déjà avec les Custom GPTs de ChatGPT.

Les Gems, des assistants IA sur mesure

Introduits l’an dernier, les Gems permettent de créer un assistant personnalisé en donnant des instructions spécifiques. Google proposait déjà quelques modèles prêts à l’emploi — coach d’apprentissage, rédacteur, guide de carrière, assistant de code — mais seuls les abonnés Gemini Advanced pouvaient fabriquer les leurs.

Problème : impossible jusqu’ici de partager un Gem avec d’autres utilisateurs. Chaque personne devait créer le sien, même si les besoins étaient identiques.

Partager un Gem comme un fichier Google Drive

Avec la dernière mise à jour, Google change la donne. Désormais, vous pouvez :

Partager un Gem via un lien ou une adresse e-mail , exactement comme avec Google Drive.

, exactement comme avec Google Drive. Contrôler les droits d’accès : consultation uniquement ou possibilité de modifier.

Retrouver les Gems partagés dans un dossier spécial « Gemini Gems » dans Google Drive.

Lorsqu’un utilisateur ouvre un Gem partagé, il apparaît dans une section « Partagés avec moi », et peut être copié ou modifié selon les autorisations données.

Des usages concrets et collaboratifs

Cette nouveauté ouvre de nombreuses possibilités :

Dans une équipe de travail, on peut partager un même Gem pour planifier un projet ou rédiger des documents de manière cohérente.

En famille, un Gem peut servir à organiser des vacances ou gérer un planning commun.

Pour les étudiants, un seul Gem « coach révisions » peut être partagé entre camarades plutôt que chacun recrée le sien.

Une mise à niveau face à OpenAI

OpenAI proposait déjà cette fonctionnalité via ses Custom GPTs, et c’était l’un de ses plus gros atouts. Avec le partage, Gemini rattrape son retard et rend l’outil beaucoup plus collaboratif.

Google souligne que cette mise à jour sera déployée progressivement à tous les comptes personnels et Workspace, après avoir été réservée aux abonnés Advanced, Business et Enterprise.