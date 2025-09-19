iPhone Air et iPhone 17 Pro Max : bug caméra avec panneaux LED, Apple promet un correctif

À peine une semaine après la présentation de l’iPhone 17, un premier bug vient ternir le lancement. Plusieurs testeurs, dont Henry Casey (CNN Underscored), ont constaté l’apparition de carrés noirs et de traits blancs sur certaines photos capturées avec l’iPhone Air et l’iPhone 17 Pro Max.

iPhone Air et iPhone 17 Pro Max : Un problème lié aux panneaux LED

Le bug ne se produit pas en permanence, mais uniquement dans des conditions très particulières. Lors d’un concert de TV on the Radio, des clichés pris devant un immense panneau LED ultra-brillant ont généré ces artefacts visuels.

Apple a confirmé qu’il s’agit d’un phénomène rare, lié aux interférences entre la luminosité extrême des panneaux LED et le système photo des nouveaux iPhone. Les photos prises dans d’autres environnements n’ont montré aucun défaut.

Apple prépare déjà un correctif

Bonne nouvelle : Apple affirme avoir identifié le problème et promet un correctif logiciel prochainement. Aucune date précise n’a été annoncée, mais il est probable que la mise à jour soit déployée rapidement afin d’éviter que le bug ne prenne de l’ampleur à mesure que les premiers acheteurs reçoivent leur iPhone ce vendredi 19 septembre.

Une sortie qui reste maintenue

Malgré ce bug, la sortie des iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max et iPhone Air est bien confirmée pour ce vendredi. Le souci semble limité à un contexte d’utilisation très rare et ne remet pas en cause les performances générales de l’appareil photo.

Ce problème ne devrait pas décourager les acheteurs, tant il est spécifique. Toutefois, Apple met en avant la photographie comme argument clé de ses iPhone : un tel bug, même rare, pourrait entacher son image si le patch tarde trop.

En attendant la mise à jour, les utilisateurs peuvent se rassurer : leurs photos quotidiennes ne devraient pas être impactées.