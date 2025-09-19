Notion 3.0 : Un premier agent IA capable d’automatiser vos workflows

Lors de son événement Make with Notion, la plateforme de productivité a dévoilé une évolution majeure de son offre : Notion Agent, une IA autonome pensée comme un véritable coéquipier capable d’agir dans vos pages et bases de données.

Disponible dans le cadre de Notion 3.0, l’agent inaugure une nouvelle ère où Notion devient bien plus qu’un simple outil de prise de notes et de gestion de projets.

Notion 3.0 : Un assistant qui agit à votre place

Jusqu’ici, Notion AI se limitait à la recherche et au résumé de contenus. Avec ce nouvel agent, l’IA passe à la vitesse supérieure. Elle peut désormais :

Créer ou mettre à jour des pages et bases de données automatiquement.

Réunir des informations depuis des sources externes, comme Slack, Google Drive, vos emails, voire Internet.

Exécuter des tâches complexes multi-étapes pendant jusqu’à 20 minutes et à travers des centaines de pages.

Concrètement, vous pouvez demander à l’agent de générer un rapport d’analyse concurrentielle, de transformer des notes de réunion en proposition, ou encore de centraliser des retours utilisateurs en un seul tableau de bord.

Un agent qui apprend vos préférences

Chaque utilisateur peut définir un profil qui sert de guide à l’agent :

Quelles sources citer,

Quel style d’écriture adopter,

Où stocker les résultats.

Mieux encore, l’agent peut se souvenir de vos habitudes de travail. Ces « mémoires » sont stockées dans votre profil et peuvent être modifiées ou supprimées à tout moment. À terme, Notion promet des agents encore plus personnalisables, capables de travailler sur déclencheurs ou selon un calendrier.

Des cas d’usage très concrets

Lors de ses démonstrations, Notion a montré l’agent en train de :

Donner un feedback sur une landing page puis la mettre à jour,

Créer un tracker de restaurants ou de films à partir de sources externes,

Transformer des notes de réunion en email ou en proposition structurée,

Construire un tableau de suivi de bugs en agrégeant Slack, Drive et mails.

Une bibliothèque de templates d’agents arrivera prochainement pour faciliter la création d’automatisations sans partir de zéro.

Une étape clé dans la stratégie Notion

En deux ans, Notion a lancé un calendrier, un client Gmail, un notetaker de réunions et une recherche d’entreprise. Autant de briques qui préparaient le terrain à cette automatisation intelligente. Avec le Notion Agent, la plateforme entre dans la compétition face à des acteurs comme Salesforce, Fireflies ou Read AI, qui proposent eux aussi des agents spécialisés.

Mais, Notion joue une carte différente : celle de la simplicité et de la personnalisation, en transformant l’espace de travail en un assistant autonome au service de chaque utilisateur.