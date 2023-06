Le mode sombre arrive sur Paint dans Windows 11

Microsoft a remanié l’application Paint dans Windows 11, après des années de négligence, mais l’entreprise n’a pas encore terminé. Un mode sombre et d’autres changements sont en cours d’élaboration pour Paint.

Microsoft a commencé à déployer une mise à jour de l’application Paint sur les PC Windows 11 dans les canaux Canary et Dev du programme Insider. La nouvelle mise à jour, version 11.2304.17.0, ajoute une nouvelle option de mode sombre à Paint. Il suivra par défaut le schéma de couleurs de votre système, mais vous pouvez également configurer Paint pour qu’il reste toujours en mode clair ou foncé.

Paint est la dernière fonction de longue date de Windows à bénéficier d’un mode sombre — le Gestionnaire des tâches a reçu le même traitement dans la récente mise à jour Windows 11 22H2.

La mise à jour de Paint modifie également la fonction de zoom. Au lieu d’une simple barre de défilement permettant d’effectuer un zoom avant ou arrière sur l’image, il existe désormais un menu déroulant proposant des valeurs de pourcentage courantes. Vous pouvez également saisir vous-même un pourcentage dans le menu. Cette fonction est beaucoup plus proche de la fonction de zoom de Photoshop et d’autres outils modernes d’édition d’images. Il existe également un bouton permettant d’agrandir l’image d’un seul clic pour qu’elle s’adapte à la fenêtre en cours.

Microsoft travaille également à d’autres changements pour moderniser Paint. L’article de blog explique : « Nous avons mis à jour les boîtes de dialogue “Propriétés de l’image” pour qu’elles correspondent au style du nouveau design de Windows 11 et s’intègrent à la nouvelle toile de fond de l’application Paint ; nous avons également apporté de nombreuses améliorations à l’accessibilité et à la convivialité des boîtes de dialogue dans l’ensemble de l’application. Nous avons également amélioré la prise en charge des touches d’accès et des raccourcis clavier dans l’ensemble de l’application afin d’améliorer l’accessibilité et la productivité avec le clavier ».

C’est une bonne chose de voir de nouvelles fonctionnalités arriver dans Paint, mais l’application est encore loin d’être plus qu’une simple application d’identification ou de peinture — il n’y a toujours pas de prise en charge des calques ou de l’édition non-destructive. Il est conseillé de télécharger Paint.net ou un autre outil similaire pour les travaux plus complexes.