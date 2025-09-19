Microsoft 365 Copilot : une nouvelle app installée automatiquement dès octobre 2025

À partir d’octobre 2025, Microsoft prévoit d’installer automatiquement une nouvelle application baptisée Microsoft 365 Copilot sur les ordinateurs qui disposent déjà des applications de bureau de la suite Microsoft 365 (Word, Excel, etc.).

L’objectif de cette application est de servir de hub centralisé pour toutes les fonctionnalités d’IA Copilot dans l’écosystème 365. Elle pourra aider à retrouver des fichiers liés à un projet, automatiser certaines tâches répétitives ou encore donner accès à l’ensemble des outils Copilot intégrés aux applications Office.

En pratique, cette application n’ajoute pas de nouvelles fonctions : Copilot est déjà intégré à Word, Excel ou Outlook. La différence, c’est qu’elle vise à unifier l’expérience IA au sein d’un seul espace dédié.

Le problème, c’est que Microsoft a choisi de la pousser en installation automatique. L’entreprise n’a pas encore précisé si les utilisateurs individuels pourront la désinstaller.

Les clients professionnels auront, eux, la possibilité de bloquer cette installation via le centre d’administration de Microsoft 365.

Microsoft 365 Copilot : Une icône… Copilot

Autre point déroutant : l’icône de cette nouvelle app sera identique à celle du Copilot classique (l’assistant IA généraliste de Windows). Les utilisateurs risquent donc de confondre les deux applications, ce qui pourrait entraîner quelques frustrations.

Il existe toutefois une exception notable : les utilisateurs de l’Espace économique européen (EEE). Grâce au Digital Markets Act (DMA), qui interdit aux géants technologiques d’imposer des logiciels sans consentement, Microsoft ne pourra pas installer automatiquement cette application en Europe.

Si vous ne l’avez pas encore vue apparaître sur votre PC, ce n’est sans doute qu’une question de temps… sauf si vous êtes en Europe.