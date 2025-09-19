Accueil » Samsung Galaxy Tab A11 et A11+ : deux nouvelles tablettes abordables avec 7 ans de mises à jour

Samsung Galaxy Tab A11 et A11+ : deux nouvelles tablettes abordables avec 7 ans de mises à jour

Samsung Galaxy Tab A11 et A11+ : deux nouvelles tablettes abordables avec 7 ans de mises à jour

De nouvelles fuites révèlent que Samsung s’apprête à élargir sa gamme Galaxy Tab A avec deux modèles inédits : la Galaxy Tab A11 et la Tab A11+. Ces tablettes d’entrée de gamme misent sur un bon rapport qualité/prix tout en offrant un atout rare dans ce segment : 7 ans de mises à jour Android et de correctifs de sécurité.

Galaxy Tab A11 et A11+ : Écrans 90 Hz pour plus de fluidité

Du côté de l’affichage, la Galaxy Tab A11 aurait une dalle de 8,7 pouces (1 340 × 800 pixels) à 90 Hz, tandis que le Galaxy Tab A11+ aurait un grand écran de 11 pouces (1920×1200 pixels), avec une fréquence de rafraîchissement de 90 Hz également.

Ce sera un vrai progrès pour la version de base, qui passe de 60 Hz à 90 Hz, rendant le défilement et les animations plus fluides que sur la plupart des tablettes bon marché.

Processeurs et mémoire

Côté puissance, la Tab A11 embarquerait un MediaTek Helio G99, couplé à 4 ou 8 Go de RAM, et un stockage jusqu’à 128 Go. La Tab A11+ aurait quant à elle une puce plus moderne en 4 nm (MediaTek MT8167), 6 à 8 Go de RAM, et un stockage jusqu’à 256 Go.

Les deux modèles supportent les cartes microSD jusqu’à 2 To.

Pour le son, les caméras et la batterie :

Audio : 2 haut-parleurs sur la Tab A11, 4 sur la Tab A11+.

Photo/vidéo : capteur arrière de 8 mégapixels et caméra frontale de 5 mégapixels (suffisant pour les appels vidéo).

Autonomie :

Tab A11 : 5 100 mAh avec charge 15W.

Tab A11+ : 7 040 mAh avec charge 25W.

Logiciel et support exceptionnel

La grande surprise vient de l’engagement logiciel : Samsung promet 7 ans de mises à jour Android et de sécurité, un standard jamais vu dans cette catégorie. Cela place ces tablettes bien au-dessus de concurrentes comme les Redmi Pad ou Realme Pad, souvent limitées à 2 ou 3 ans de suivi.

Avec un prix attendu similaire aux précédentes Tab A, les Galaxy Tab A11 et A11+ pourraient séduire les étudiants en quête d’un appareil polyvalent pour travailler et se divertir, les familles, notamment pour un usage partagé ou pour les enfants et les utilisateurs qui veulent une tablette abordable mais durable, encore sécurisée dans plusieurs années.