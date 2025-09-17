Accueil » iPhone Air : le plus fin des iPhone déçoit en précommandes, contrairement à l’iPhone 17 Pro Max

Alors qu’Apple se félicitait d’avoir présenté l’iPhone le plus fin de son histoire avec l’iPhone Air, les premiers chiffres de précommandes semblent indiquer un démarrage timide.

Contrairement aux autres modèles de la gamme iPhone 17, les délais de livraison pour l’Air restent quasiment inexistants.

iPhone Air : Précommandes disponibles dès le premier jour

D’après un rapport de 9to5Mac, quatre jours après l’ouverture des précommandes, la plupart des configurations de l’iPhone Air sont encore disponibles pour une livraison Day One. Autrement dit, ceux qui passent commande aujourd’hui recevront leur appareil dès le jour du lancement officiel.

La seule exception concerne la version 512 Go en coloris Blanc nuage, qui affiche un délai de deux à trois semaines. Tous les autres modèles — qu’il s’agisse des 256 Go (Bleu ciel, Or clair, Noir sidéral, Blanc nuage) ou des 512 Go et 1 To — restent expédiés immédiatement.

À l’inverse, les iPhone 17 classiques font le plein

La situation est bien différente pour les iPhone 17, 17 Pro et 17 Pro Max, dont les précommandes affichent des retards significatifs :

Les modèles de base et Pro ont des estimations de livraison de 2 à 3 semaines.

L’iPhone 17 Pro Max est le plus demandé, avec certains modèles affichant 3 à 4 semaines d’attente.

Ces délais confirment une forte demande pour les déclinaisons plus traditionnelles de la gamme.

Une question de production autant que de demande

Selon The Information, Apple n’aurait alloué que 10 % de sa capacité de production à l’iPhone Air, contre 25 % pour les iPhone 17 et 17 Pro, et jusqu’à 40 % pour le Pro Max. Cette répartition reflète les anticipations de ventes d’Apple, misant davantage sur ses modèles phares que sur l’édition ultra-fine.

Reste que cette disponibilité immédiate pourrait aussi refléter un manque d’intérêt du public. Les analystes rappellent toutefois qu’il est encore trop tôt pour conclure à un échec : de nombreux acheteurs attendent souvent les premiers tests et retours d’expérience avant de se décider.

Un pari risqué pour Apple

L’iPhone Air mise avant tout sur son design radicalement fin (5,6 mm), mais il doit convaincre que cette finesse ne se fait pas au détriment de l’autonomie ou de la solidité. Pour l’instant, les chiffres de précommandes ne traduisent pas le même engouement que pour les autres modèles de la gamme 17.