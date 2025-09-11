Accueil » iPhone Air : petite batterie, grande autonomie ? Apple change les règles du jeu

L’iPhone Air est le smartphone le plus fin jamais créé par Apple, avec seulement 5,6 mm d’épaisseur. Mais derrière ce design ultra-slim se cache une polémique : une batterie forcément plus petite.

Pourtant, Apple affirme que l’iPhone Air offre une autonomie « d’une journée », soit jusqu’à 27 heures de lecture vidéo. Alors, coup de bluff marketing ou vraie révolution dans la manière de penser les batteries ?

iPhone Air : Une petite batterie… mais une grosse promesse

Sans surprise, la batterie de l’iPhone Air est bien plus petite que celle des autres modèles récents. En termes de capacité brute, il est derrière tous les iPhone 17 et même derrière des Android, comme le Galaxy S25 Edge.

Et pourtant, Apple annonce une autonomie équivalente à celle de l’iPhone 16 Pro. Comment est-ce possible ?

Grâce à l’efficacité énergétique du processeur A19 Pro et à la nouvelle Adaptive Power Mode d’iOS 26, qui ajuste en temps réel la consommation selon l’usage.

27 heures de vidéo : le test révélateur

Apple base sa communication sur les 27 heures de lecture vidéo. Dit comme ça, cela paraît abstrait. Mais comparé à d’autres modèles, le chiffre est intéressant :

C’est moins que l’iPhone 17 Pro Max (39 h),

mais équivalent à l’iPhone 16 Pro, pourtant doté d’une batterie plus grande.

Cela prouve que l’optimisation logicielle et matérielle peut compenser un manque de capacité brute.

Reste une question : qu’en est-il hors lecture vidéo ? Sur ce point, Apple reste vague. Le fait qu’une nouvelle batterie externe exclusif à l’iPhone Air ait été annoncé en parallèle soulève des doutes. S’agit-il d’un aveu déguisé que la batterie pourrait être juste pour un usage intensif ?

Quand les gros chiffres ne veulent plus rien dire

Chez Android, la course continue :

OnePlus 15 pourrait monter à 7 000 mAh,

Xiaomi 16 viserait 6 800 mAh,

vivo X300 Ultra tournerait autour de 6 000 mAh.

Mais dans les faits, aucun de ces modèles n’offre une autonomie réellement deux fois plus longue qu’un iPhone ou un Galaxy de 5 000 mAh.

Comme avec le Galaxy S25 Edge, qui tient plus longtemps que prévu malgré ses 3 900 mAh, l’iPhone Air montre que l’efficacité compte désormais plus que la capacité.

Vers une nouvelle ère des batteries ?

Si les promesses d’Apple se confirment, l’iPhone Air pourrait marquer un tournant :

moins d’importance accordée aux mAh,

plus de focus sur l’optimisation processeur + OS,

et une autonomie « réelle » comparable malgré des chiffres bien plus bas.

Peut-être qu’un jour, on arrêtera enfin de juger un smartphone uniquement par la taille de sa batterie.