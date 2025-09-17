Accueil » YouTube dévoile de nouvelles fonctions pour monétiser les vidéos et soutenir les créateurs

Lors de son grand événement Made On YouTube 2025, pensé pour préparer les « 20 prochaines années » de la plateforme, YouTube a annoncé une série de nouveautés qui vont transformer la façon dont les créateurs peuvent tirer des revenus de leurs contenus.

Entre publicités dynamiques, intégration de produits et nouvelles fonctions de e-commerce, la plateforme mise sur des outils encore plus souples et personnalisés.

Des publicités dynamiques et modulables

YouTube va tester en 2026 un système inédit : l’insertion de segments sponsorisés dans des emplacements dynamiques. Concrètement, cela permettra à un créateur d’intégrer une publicité de marque dans une vidéo longue… et de pouvoir la remplacer plus tard par une autre.

Résultat : un même emplacement pourra être « revendu » plusieurs fois à différents annonceurs, au lieu d’être figé à vie avec une seule marque.

L’IA au service du shopping

Une nouvelle fonction d’IA de tagging automatique va détecter et identifier les produits mentionnés dans une vidéo, que ce soit à l’image, dans la voix off ou dans les infos fournies par le créateur.

Cette innovation sera déployée progressivement aux États-Unis au cours de l’année 2026, avec l’objectif de simplifier l’expérience d’achat tout en générant de nouveaux revenus pour les vidéastes.

Le format court de YouTube, les Shorts, vont bientôt devenir une vitrine commerciale à part entière. Dès fin 2025, les créateurs pourront ajouter des liens directs vers les sites des marques qu’ils recommandent. La fonctionnalité sera testée cette année avant un lancement élargi en 2026.

Des produits exclusifs pour les fans

YouTube teste également une option inédite : offrir aux « top viewers » la possibilité d’acheter des produits dérivés exclusifs de leurs créateurs préférés. L’expérimentation est déjà en cours, mais la plateforme n’a pas encore précisé la date d’un déploiement mondial.

Outre ces annonces, YouTube a aussi promis des évolutions pour le livestreaming et de nouveaux outils dopés à l’IA pour aider les créateurs à produire plus facilement du contenu.