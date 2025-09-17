Invoxia Tracker GPS Classic Edition 2026 : IA embarquée et mode anti-vol inédit

Expert du tracking, Invoxia, dévoile la nouvelle génération de son best-seller : le Tracker GPS Classic Edition 2026.

Héritier direct du modèle lancé en 2017, il conserve la simplicité d’usage qui a fait son succès, tout en ajoutant une IA intégrée, un mode perdu amélioré et une fonction inédite de « Dossier de vol » pour les forces de l’ordre et les assurances. Étanche, discret et doté d’une autonomie pouvant atteindre 6 mois, il devient un allié de choix pour sécuriser ses biens et protéger ses proches.

Tracker GPS Classic Edition 2026: Suivi intelligent et alertes en temps réel

Le Tracker GPS Classic Edition 2026 assure un suivi continu grâce à la combinaison GPS + Wi-Fi + Bluetooth, le tout relayé par les réseaux basse consommation Sigfox et LoRa — sans carte SIM nécessaire.

Les utilisateurs peuvent configurer la fréquence d’actualisation (2, 5 ou 10 minutes, ou ponctuellement à la demande). En cas d’immobilité, la position est envoyée toutes les 2 h (contre 4 h en mode normal).

Parmi les fonctions phares :

Alertes instantanées en cas de mouvement suspect ou d’arrêt.

Notifications de zones (entrée/sortie du domicile, de l’école, d’un parking, etc.).

Radar de proximité chaud/froid + sonnerie pour retrouver un objet égaré.

Le « mode perdu » : l’arme anti-vol

En cas de disparition, le mode perdu force l’utilisation intensive du GPS :

Position toutes les 2 minutes si le traceur est en mouvement.

Position toutes les 2 heures s’il reste immobile.

Une fonction redoutable pour localiser rapidement un bien volé.

Le « Dossier de vol » : un rapport officiel pour police et assurances

Grande nouveauté, le Tracker GPS Classic Edition 2026 génère un rapport automatique avec QR code. Une fois la plainte déposée, les forces de l’ordre et les assurances peuvent suivre le traceur en temps réel, et utiliser le dossier comme preuve officielle pour accélérer les démarches.

Un gain de temps précieux pour les victimes comme pour les autorités.

Prix et abonnements

Le Tracker GPS Classic Edition 2026 est disponible dès aujourd’hui au prix de 99 € avec 1 an d’abonnement inclus, et 129 € avec 3 ans d’abonnement inclus. Un abonnement bas débit est proposé pour 4,45 €/mois, 29,95 €/an ou 50 €/3 ans.