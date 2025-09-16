Accueil » Apple publie iOS 26 mais met aussi à jour iOS 18, macOS Sonoma et Sequoia

Apple a lancé iOS 26 sur les iPhone compatibles, mais la firme n’a pas oublié celles et ceux qui restent sur d’anciennes versions d’iOS et de macOS.

En parallèle de cette sortie majeure, des mises à jour de maintenance et de sécurité ont été déployées pour iOS 18, macOS Sonoma, macOS Sequoia et d’autres systèmes plus anciens.

Des mises à jour pour les anciens OS

Même si toute l’attention se porte sur iOS 26, Apple propose :

iOS 18.7 (build 22H20) pour les iPhone encore bloqués sur iOS 18 .

. macOS Sonoma 14.7 (build 23J21).

macOS Sequoia 15.7 (build 24G222).

Ces correctifs n’apportent pas de grandes nouveautés visuelles, mais ils garantissent la compatibilité avec certains produits récents, corrigent des bugs persistants et, surtout, renforcent la sécurité.

Comment installer les mises à jour ?

Sur iPhone : ouvrez Réglages > Général > Mise à jour logicielle, puis installez la version proposée.

Sur Mac : ouvrez Réglages système > Général > Mise à jour de logiciels et lancez l’installation si l’update apparaît.

Le processus est identique aux mises à jour habituelles et ne nécessite pas d’étapes supplémentaires.

Apple a la réputation de soutenir longtemps ses appareils, même lorsque de nouvelles versions majeures sortent.