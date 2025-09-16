Snap OS 2.0 : Snap prépare ses Spectacles pour un vrai usage grand public

Il y a tout juste un an, Snap dévoilait la cinquième génération de ses Spectacles, des lunettes de réalité augmentée qui, jusque-là, étaient réservées aux développeurs.

Alors que la version grand public est toujours prévue pour 2026, l’entreprise vient de présenter Snap OS 2.0, une mise à jour logicielle qui donne un aperçu de son ambition : faire des Spectacles un produit du quotidien, et pas seulement une démo technologique.

Snap OS 2.0 : Un navigateur intégré plus puissant

La nouveauté la plus marquante est le navigateur repensé, plus rapide et moins énergivore. Snap a ajouté des fonctions pratiques comme les favoris, les widgets d’accueil, un historique de navigation et la possibilité de dicter une URL à la voix. Les fenêtres peuvent aussi être redimensionnées, comme sur un ordinateur portable, ce qui rend la navigation beaucoup plus confortable.

Autre ajout important : la compatibilité WebXR, qui ouvre la voie à des expériences de réalité augmentée directement depuis des sites compatibles. Concrètement, les Spectacles deviennent une véritable porte d’entrée vers le Web immersif.

Spotlight repensé pour l’AR

Snap met également à jour son intégration de Spotlight, la plateforme vidéo de l’application Snapchat. Avec la nouvelle Lens dédiée, il est désormais possible de projeter des vidéos verticales dans l’espace réel, sans avoir besoin de sortir son smartphone.

On peut ancrer une vidéo à un endroit fixe, ou la laisser suivre ses mouvements, ce qui permet de regarder du contenu tout en effectuant d’autres tâches. Une manière de rendre les lunettes plus utiles au quotidien.

Une galerie immersive et un mode voyage

Autre nouveauté : la Gallery Lens, qui permet de visualiser et organiser les photos et vidéos capturées avec les Spectacles. Les contenus s’affichent dans un carrousel en 3D interactif, avec possibilité de zoom et de partage instantané vers Snapchat.

Pour les déplacements, Snap a ajouté un Mode Voyage. Celui-ci stabilise les éléments de réalité augmentée dans des environnements en mouvement, comme une voiture, un train ou un avion.

De nouvelles Lenses et du contenu ludique

Snap continue de miser sur son écosystème de développeurs : plus de 30 pays sont déjà impliqués dans la création de Lenses pour les Spectacles. Parmi elles :

SightCraft par Enklu

NavigatAR par Utopia Labs

Pool Assist par Studio ANRK

mais aussi des créations maison comme Finger Paint, Chess ou Imagine Together.

Enfin, Snap annonce l’arrivée prochaine de Synth Riders, un jeu de rythme culte, adapté pour la réalité augmentée des Spectacles.

Vers une version grand public en 2026

Avec Snap OS 2.0, Snap donne une orientation claire : rendre les Spectacles plus pratiques et polyvalentes, avec des outils de navigation, de partage et de divertissement pensés pour un usage quotidien.

Le pari est clair : si les prochaines Spectacles réussissent à combiner fonctionnalité, autonomie et fun, elles pourraient devenir l’un des premiers produits AR vraiment adaptés au grand public.