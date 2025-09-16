Nothing lève 200 millions de dollars pour lancer une nouvelle génération d’appareils « native IA »

La startup londonienne fondée par Carl Pei (ex-OnePlus), Nothing, vient de lever 200 millions de dollars, portant sa valorisation à 1,3 milliard de dollars.

Avec ce financement, l’entreprise ambitionne d’accélérer sa distribution mondiale et de concrétiser sa vision : créer une nouvelle génération d’appareils reposant sur un système d’exploitation natif à l’IA.

Un OS pensé pour l’IA

Carl Pei décrit ce futur « AI OS » comme une plateforme radicalement différente des systèmes actuels. L’objectif est de proposer une expérience hyper-personnalisée, en s’appuyant sur l’IA pour comprendre le contexte et anticiper les besoins de l’utilisateur.

Cet OS pourrait alimenter non seulement les smartphones, écouteurs et montres connectées, mais aussi des lunettes intelligentes, des véhicules électriques et même des robots humanoïdes.

Pei insiste : « Un OS IA qui ne connaît pas son utilisateur et n’est pas omniprésent ne peut pas offrir une expérience vraiment personnalisée ».

Une feuille de route ambitieuse

Les premiers appareils intégrant l’IA signés Nothing sont attendus dès 2026. Mais, la tâche s’annonce ardue : les produits « réinventés par l’IA » n’ont jusqu’ici jamais réellement séduit le grand public, même chez les géants comme Apple.

Nothing devra aussi composer avec une concurrence féroce :

Le mystérieux « device sans écran » sur lequel travaillent Jony Ive (ex-Apple) et OpenAI.

Les expérimentations d’acteurs établis comme Google, Meta ou Samsung sur l’intégration de l’IA aux OS existants.

Une stratégie différenciante

Selon Pei, Nothing est en position unique pour réussir grâce à la maîtrise de la « last mile distribution ». En contrôlant l’interface finale entre l’utilisateur et ses appareils, la marque espère capitaliser sur sa connaissance contextuelle et comportementale pour offrir un OS IA intime et utile au quotidien.

De plus, l’idée est de ne pas seulement « ajouter l’IA » à des produits existants, mais de repenser les usages autour d’une intégration native.

Cette levée de fonds marque un tournant pour Nothing, qui se projette désormais au-delà du simple design hardware iconique (Nothing Phone, Ear, etc.). La marque veut réinventer la relation entre humains et technologie à travers une symbiose homme-machine plus fluide, et positionner son « AI OS » comme une alternative crédible face aux géants historiques.

Reste à savoir si cette vision séduira le marché, ou si elle rejoindra la longue liste de projets trop en avance (ou trop abstraits) pour convaincre.