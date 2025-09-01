iOS 18.7 : dernière mise à jour pour certains iPhone avant iOS 26

Apple se prépare à déployer iOS 18.7 sur les modèles d’iPhone compatibles. Cette mise à jour mineure, attendue courant septembre, se concentrera avant tout sur des correctifs de sécurité, sans apporter de nouvelles fonctionnalités majeures.

Mais, pour certains utilisateurs, elle aura une importance toute particulière : ce pourrait être la dernière mise à jour officielle disponible pour leurs appareils.

iPhone XS, XS Max et XR : clap de fin

Selon les informations repérées par MacRumors, iOS 18.7 devrait constituer le dernier cycle de support logiciel pour des modèles comme l’iPhone XS, XS Max et XR. Ces smartphones, lancés en 2018, ne seraient pas compatibles avec la prochaine grande version, iOS 26, prévue pour la rentrée.

Apple adopte ainsi une stratégie classique : assurer encore un temps des correctifs de sécurité pour les anciens modèles, avant de concentrer ses efforts sur les générations plus récentes. Une manière de garantir un minimum de protection aux utilisateurs qui conservent leur appareil, même sans bénéficier des nouveautés.

iOS 26 : sortie prévue mi-septembre

En parallèle, Apple finalise déjà le développement d’iOS 26, qui sera proposé aux iPhone 11 et modèles ultérieurs. Après plusieurs mois de tests bêta, le déploiement public est attendu mi-septembre 2025, dans la foulée de la présentation de l’iPhone 17.

Ce calendrier n’a rien de surprenant : chaque année, Apple lance sa mise à jour logicielle phare en septembre. Pour rappel :

iOS 18 est sorti le 16 septembre 2024 ;

iOS 17, le 18 septembre 2023 ;

iOS 16, le 12 septembre 2022 ;

iOS 15, le 20 septembre 2021.

Tout porte donc à croire qu’iOS 26 arrivera durant la deuxième quinzaine de septembre 2025.

Quelles nouveautés attendre ?

Pour les appareils compatibles, iOS 26 apportera non seulement des optimisations de performances et de sécurité, mais aussi de nouvelles fonctionnalités marquées par l’accent mis sur la protection des plus jeunes. Parmi elles :

un renforcement des contrôles parentaux, avec la possibilité pour les parents de gérer plus finement les contacts autorisés pour leurs enfants ;

un système de floutage automatique des images de nudité dans certaines applications, afin de limiter l’exposition à du contenu inapproprié ;

une gestion améliorée du temps d’écran et des interactions sociales.

Ces ajouts s’inscrivent dans la continuité de la stratégie d’Apple autour de la sécurité et du bien-être numérique.

Une transition entre sécurité et nouveautés

Avec iOS 18.7, Apple boucle le support de plusieurs générations d’iPhone, tout en assurant un ultime filet de sécurité à leurs propriétaires. Mais c’est bien iOS 26 qui concentrera toutes les attentions, en inaugurant un cycle de nouvelles fonctionnalités réservées aux appareils plus récents.

Un choix qui souligne à la fois la longévité des iPhone (encore mis à jour six ans après leur sortie) et la nécessité, pour les utilisateurs, de songer à un renouvellement pour profiter pleinement des dernières avancées logicielles.