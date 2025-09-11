Accueil » Spotify : l’audio lossless arrive enfin pour les abonnés Premium

Après des années de rumeurs, de promesses repoussées et de frustration pour les audiophiles, Spotify annonce officiellement l’arrivée de l’audio lossless (sans perte).

L’option sera disponible pour tous les abonnés Premium, sans surcoût, dans 50 pays d’ici deux mois.

Un serpent de mer qui trouve enfin sa conclusion :

2017 : premières rumeurs d’une offre HiFi.

2021 : Spotify promet un lancement “dans l’année”.

2024 : nouveau report malgré un “presque prêt” en mai.

Entre-temps, la plateforme a lancé des fonctionnalités critiquées comme la messagerie interne, mais toujours pas de Hi-Fi… jusqu’à aujourd’hui.

Comment activer l’audio lossless sur Spotify ?

Une fois le déploiement actif :

L’application vous enverra une notification.

Vous pourrez activer l’option dans Paramètres > Qualité audio.

Un indicateur “Lossless” apparaîtra dans la barre En cours de lecture et via le Connect Picker pour les appareils compatibles.

Les premiers partenaires confirmés : Sony, Bose, Samsung et Sennheiser. Sonos et Amazon seront ajoutés le mois prochain.

Comparaison avec Apple Music, Tidal et Qobuz

Si Spotify propose du FLAC 24 bits / 44,1 kHz, Apple Music, Tidal, Qobuz vont proposer du 24 bits / 192 kHz.

Autrement dit : Spotify reste en retrait face aux offres HiRes de la concurrence. Pour la majorité des utilisateurs, la différence sera imperceptible à l’oreille nue, mais les audiophiles équipés de systèmes haut de gamme le remarqueront.

Pays concernés au lancement

Le déploiement commencera en Australie, Autriche, Tchéquie, Danemark, Allemagne, Japon, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Portugal, Suède, États-Unis et Royaume-Uni. Les autres marchés suivront progressivement.

Spotify rattrape enfin son retard et laisse YouTube Music comme le seul grand service de streaming musical sans prise en charge du lossless. Google n’a donné aucun signe d’évolution à ce sujet.