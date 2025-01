Microsoft : 13 milliards de dollars de revenus grâce à l’IA !

Microsoft a annoncé que son activité et ses services liés à l’IA ont atteint un rythme de revenus annuel de 13 milliards de dollars, un chiffre bien supérieur aux projections précédentes.

Dans son rapport sur les résultats du deuxième trimestre de l’année fiscale 2025, le géant de la tech a déclaré avoir généré 69,6 milliards de dollars de revenus pour ce trimestre, soit une hausse de 12 % par rapport à l’année dernière. Le bénéfice net a également enregistré une solide progression, augmentant de 10 % en glissement annuel pour atteindre 24,1 milliards de dollars.

Toutefois, Microsoft a présenté des prévisions moins bonnes que prévu pour son activité de cloud computing.

Le PDG de l’entreprise, Satya Nadella, a déclaré dans un communiqué : « Nous innovons sur l’ensemble de notre pile technologique et aidons nos clients à optimiser le retour sur investissement de l’IA pour saisir l’énorme opportunité à venir. Déjà, notre activité IA a dépassé un rythme de revenus annuel de 13 milliards de dollars, en hausse de 175 % d’une année sur l’autre ».

Des prévisions en deçà pour le cloud computing

Cela dit, les perspectives de Microsoft pour son activité cloud computing ont déçu, faisant chuter l’action de 4,5 % lors des échanges après la clôture. Des investisseurs se disent inquiets en raison de dépenses élevées, de la part d’incertitude concernant les revenus de l’IA et de la concurrence croissante de modèles d’IA moins chers venus de Chine, tels que DeepSeek.

Microsoft est la première grande entreprise de cloud à publier ses résultats depuis que le modèle d’IA chinois a fait la une, et son action en a pâti, reculant d’environ 5 % après la clôture.

Si la division Azure et les services cloud de l’entreprise basée à Redmond ont progressé de 31 % sur un an, cela reste moins que la croissance de 33 % observée au trimestre précédent.

Lors d’un appel avec les investisseurs, Nadella a déclaré : « À mesure que l’IA devient plus efficace et plus accessible, nous verrons la demande augmenter de façon exponentielle. C’est pourquoi, tout comme nous l’avons fait pour le cloud commercial, nous nous concentrons sur une extension continue de notre flotte à l’échelle mondiale et sur le maintien du juste équilibre entre la formation (training) et l’inférence, ainsi que la distribution ».

Microsoft fait face à des incertitudes sur certains de ses services

En ce qui concerne les jeux vidéo, Microsoft a enregistré une baisse de 7 % de ses revenus dans ce secteur, avec des ventes de matériel Xbox en recul de 29 %. L’entreprise s’éloigne d’une approche axée avant tout sur le matériel, privilégiant plutôt des messages tels que sa campagne « This is an Xbox » et sortant les jeux de Xbox Game Studios sur d’autres plateformes. Ce changement de stratégie pourrait contribuer à la baisse enregistrée.

Amy Hood, directrice financière de Microsoft, a rassuré les investisseurs en affirmant que la société prévoyait d’augmenter ses dépenses d’investissement au cours du prochain exercice fiscal, mais à un rythme plus mesuré.