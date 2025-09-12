Accueil » Baidu Ernie X1.1 : le modèle IA chinois qui veut rivaliser avec GPT-5 et Gemini

Le géant chinois Baidu vient de lever le voile sur Ernie X1.1, une mise à jour majeure de son modèle IA maison. Présentée comme un bond en avant technologique, cette version veut prouver que la Chine joue désormais dans la même cour que OpenAI et Google.

Quoi de neuf avec Ernie X1.1 ?

Selon Wang Haifeng, CTO de Baidu, Ernie X1.1 repose sur la base de Ernie 4.5 et adopte un cadre hybride de reinforcement learning. En clair, il combine plusieurs méthodes d’entraînement pour améliorer la précision et la capacité d’adaptation.

Les chiffres annoncés impressionnent :

+34,8 % de précision factuelle par rapport au modèle précédent

+12,5 % dans l’exécution des instructions

+9,6 % dans la gestion des tâches complexes

Baidu vise haut : DeepSeek, GPT-5 et Gemini dans le viseur

Baidu ne se contente pas de comparer son nouveau modèle à Ernie X1. La firme affirme que X1.1 surpasse le modèle DeepSeek R1-0528 et qu’il rivaliserait même avec les ténors du marché comme GPT-5 (OpenAI) et Gemini 2.5 Pro (Google) dans certaines tâches.

Des affirmations ambitieuses qui demandent à être confirmées par des tests indépendants.

Comment tester Ernie X1.1 ?

Le modèle est déjà accessible via :

le site Ernie Bot,

l’application Wenxiaoyan,

et pour les pros, via la plateforme cloud Qianfan AI.

En parallèle, Baidu a aussi mis à jour son framework PaddlePaddle (v3.2) pour l’entraînement de modèles massifs, avec une compatibilité élargie pour différents types de matériel.

Un écosystème IA en pleine expansion

Les chiffres partagés par Baidu donnent le vertige :

23 millions de développeurs soutenus par l’écosystème,

760 000 entreprises déjà clientes.

Cette assise montre à quel point Baidu veut devenir un acteur incontournable non seulement en Chine, mais aussi à l’international.

Ce que ça signifie vraiment

Derrière la médiatisation, l’annonce de Baidu illustre une tendance claire : la guerre mondiale de l’IA s’intensifie. Là où OpenAI et Google étaient perçus comme leaders incontestés, des acteurs comme Baidu ou DeepSeek veulent désormais s’imposer sur le devant de la scène.

Reste à voir si Ernie X1.1 tiendra ses promesses dans le monde réel. Mais une chose est sûre : plus la concurrence est forte, plus les utilisateurs bénéficieront d’innovations rapides.