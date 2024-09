Huawei Watch D2 : la montre connectée qui prend soin de votre cœur

Huawei a profité de son événement mondial à Barcelone pour dévoiler la Huawei Watch D2, sa dernière montre connectée capable de mesurer la pression artérielle en continu, succédant ainsi à la Huawei Watch D lancée en 2021.

Cette montre connectée est un dispositif médical certifié pour la surveillance ambulatoire de la pression artérielle (MAPA). C’est le premier appareil au monde à être approuvé par l’Administration nationale des produits médicaux, l’agence chinoise chargée de la réglementation et de la surveillance des produits de santé et de beauté en Chine continentale, et la Medical Device Regulation (MDR), qui gère le règlement relatif aux dispositifs médicaux en Europe, selon Huawei.

Elle intègre le système HUAWEI TruSense pour des résultats plus rapides et plus précis. Huawei a collaboré avec des experts mondiaux de l’hypertension et a investi des années de recherche et développement pour améliorer sa technologie de mesure de la pression artérielle.

Comme sa prédécesseure, la Huawei Watch D2 utilise un airbag physique ultra-fin de seulement 26,5 mm pour gonfler et prendre des mesures de la pression artérielle à intervalles réguliers. Elle propose des rappels intelligents pendant la journée et des mesures pendant le sommeil. Elle prend en charge différentes positions, que vous soyez debout, assis ou semi-allongé, et effectue des mesures internes automatiques pendant votre sommeil.

La Huawei Watch D2 offre un suivi complet de votre santé